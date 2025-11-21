AUDI удивляет на Auto Guangzhou 2025: новый E SUV и планы на E8 – что скрывает премьера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 17:54

В Китае дебютировал концепт AUDI E SUV – предвестник нового электрокроссовера

В Китае дебютировал концепт AUDI E SUV – предвестник нового электрокроссовера

AUDI удивляет на Auto Guangzhou 2025: новый E SUV и планы на E8 – что скрывает премьера

В Китае дебютировал концепт AUDI E SUV – предвестник нового электрокроссовера

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года представлен концепт AUDI E SUV. Это предвестник нового электрокроссовера для китайского рынка. Модель обещает стать второй в линейке AUDI после успешного старта E5 Sportback. Детали о серийной версии пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года представлен концепт AUDI E SUV. Это предвестник нового электрокроссовера для китайского рынка. Модель обещает стать второй в линейке AUDI после успешного старта E5 Sportback. Детали о серийной версии пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.

Пока внимание мировой автомобильной общественности приковано к автосалону в Лос-Анджелесе, в Китае проходит не менее знаковое событие — Auto Guangzhou 2025. Именно здесь состоялась громкая премьера: на своем стенде AUDI представила концепт электрического кроссовера, созданный исключительно для китайского рынка.

Интересно, что для Поднебесной немецкий бренд решил перезапустить себя в виде отдельного суббренда, полностью посвященного электромобилям. Первый опыт оказался успешным: кросс-купе E5 Sportback вызвал ажиотаж, собрав десятки тысяч заказов всего за несколько часов после старта продаж. Это доказывает огромный интерес китайских автолюбителей к современным электрокарам, который также обеспечил стремительный взлет Xiaomi Auto, уже превысившей собственные планы по поставкам.

Теперь AUDI делает следующий шаг — на Auto Guangzhou 2025 представлен концепт E-SUV, который вскоре должен превратиться в серийную модель. По слухам, речь идет о будущей AUDI E8 — втором автомобиле в новой линейке после E5 Sportback, дебютировавшего осенью 2024 года. Внешне прототип практически готов к производству: у него есть камеры вместо зеркал, большие колеса, лидар на крыше и узнаваемый стиль, перекликающийся с E5 Sportback.

Технических подробностей пока немного, но известно, что новинка получит ту же платформу, что и E5 Sportback, созданную на базе IM L6 от SAIC Motor. Это означает выбор между задним и полным приводом, а мощность в зависимости от версии составит от 268 до 787 лошадиных сил. Запас хода тоже впечатляет — до 770 километров по китайскому стандарту, что делает модель одной из самых дальнобойных в своем классе.

Пока производитель ограничился лишь несколькими изображениями концепта, не раскрывая все карты. Однако уже сейчас ясно: AUDI намерена закрепиться на рынке электромобилей Китая, используя современные технологические решения, способные конкурировать с местными лидерами. Ожидание серийной версии E-SUV подогревает интерес, ведь его премьера стала одним из самых обсуждаемых событий автосалона в Гуанчжоу.

Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Самара Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться