AUDI удивляет на Auto Guangzhou 2025: новый E SUV и планы на E8 – что скрывает премьера

21 ноября 2025, 17:54
В Китае дебютировал концепт AUDI E SUV – предвестник нового электрокроссовера
На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года представлен концепт AUDI E SUV. Это предвестник нового электрокроссовера для китайского рынка. Модель обещает стать второй в линейке AUDI после успешного старта E5 Sportback. Детали о серийной версии пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.
Пока внимание мировой автомобильной общественности приковано к автосалону в Лос-Анджелесе, в Китае проходит не менее знаковое событие — Auto Guangzhou 2025. Именно здесь состоялась громкая премьера: на своем стенде AUDI представила концепт электрического кроссовера, созданный исключительно для китайского рынка.
Интересно, что для Поднебесной немецкий бренд решил перезапустить себя в виде отдельного суббренда, полностью посвященного электромобилям. Первый опыт оказался успешным: кросс-купе E5 Sportback вызвал ажиотаж, собрав десятки тысяч заказов всего за несколько часов после старта продаж. Это доказывает огромный интерес китайских автолюбителей к современным электрокарам, который также обеспечил стремительный взлет Xiaomi Auto, уже превысившей собственные планы по поставкам.
Теперь AUDI делает следующий шаг — на Auto Guangzhou 2025 представлен концепт E-SUV, который вскоре должен превратиться в серийную модель. По слухам, речь идет о будущей AUDI E8 — втором автомобиле в новой линейке после E5 Sportback, дебютировавшего осенью 2024 года. Внешне прототип практически готов к производству: у него есть камеры вместо зеркал, большие колеса, лидар на крыше и узнаваемый стиль, перекликающийся с E5 Sportback.
Технических подробностей пока немного, но известно, что новинка получит ту же платформу, что и E5 Sportback, созданную на базе IM L6 от SAIC Motor. Это означает выбор между задним и полным приводом, а мощность в зависимости от версии составит от 268 до 787 лошадиных сил. Запас хода тоже впечатляет — до 770 километров по китайскому стандарту, что делает модель одной из самых дальнобойных в своем классе.
Пока производитель ограничился лишь несколькими изображениями концепта, не раскрывая все карты. Однако уже сейчас ясно: AUDI намерена закрепиться на рынке электромобилей Китая, используя современные технологические решения, способные конкурировать с местными лидерами. Ожидание серийной версии E-SUV подогревает интерес, ведь его премьера стала одним из самых обсуждаемых событий автосалона в Гуанчжоу.
