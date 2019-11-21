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21 ноября 2019, 17:36

В Китае дебютировал Mercedes-Maybach GLS

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Фото: Mercedes
На автосалоне в Гуанчжоу прошла официальная премьера роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS. В техническом плане он повторяет исходный Mercedes-Benz GLS, но по уровню комфорта и возможности для персонализации готов соперничать с люксовыми британскими марками.
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS

Фото: Mercedes

В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
В Китае дебютировал Mercedes Maybach GLS
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За основу взят вседорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения с 4,0-литровым битурбо двигателем V8, который выдает 550 л.с. и 729 Нм максимального момента. Гибридная надстройка EQ Boost может кратковременно добавлять еще 21 л.с. и 249 Нм. С места до 100 км/ч Maybach GLS 600 4Matic разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость по традиции ограничена до 250 км/ч.

Размер колесной базы не изменился – 3 135 мм, но третий ряд сидений убрали, поэтому пассажиры второго ряда могут наслаждаться пространством для ног (1 103 мм). При необходимости сидение переднего пассажира сдвигается вперед, увеличивая пространство за ним до 1 340 мм. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два отдельных капитанских кресла с возможностью регулировки и трансформации по нескольким направлениям. В качестве опции доступны складные столики, набор бокалов и холодильник для шампанского, а также медиасистема для пассажиров второго ряда и уникальная система ароматизации воздуха. Штатно все Maybach GLS 600 4Matic оснащаются креслами с функцией вентиляции и массажа, панорамным люком и непрозрачными жалюзи.

Снаружи новинка отличается от стандартного GLS хромированной решеткой радиатора с вертикальными направляющими, хромированной сеткой огромных воздухозаборников и 22-дюймовыми колесными дисками эксклюзивного дизайна. Покупатели смогут выбрать один из 8 вариантов двухцветной окраски кузова. Выдвижная подножка шириной 21 сантиметр призвана облегчить посадку в высокий вседорожник или высадку из него. Лишний вес пассажиров – не помеха. Она способна выдержать до 200 килограммов.
 
Собирать люксовый автомобиль будут на заводе в Алабаме (США). Здесь сейчас выпускают GLE, GLE Coupe, GLS и C-класс. Базовые цены Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic объявят ближе к старту продаж, который запланирован на вторую половину 2020 года. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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В Китае дебютировал Mercedes-Maybach GLS
{{material_120904}}За основу взят вседорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения с 4,0-литровым битурбо двигателем V8, который выдает 550 л.с. и 729 Нм максимального момента. Гибридная надстройка EQ Boost может кратковременно добавлять еще 21 л.с. и 249 Нм. С места до 100 км/ч Maybach GLS 600 4Matic разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость по традиции ограничена до 250 км/ч.Размер колесной базы не изменился – 3 135 мм, но третий ряд сидений убрали, поэтому пассажиры второго ряда могут наслаждаться пространством для ног (1 103 мм). При необходимости сидение переднего пассажира сдвигается вперед, увеличивая пространство за ним до 1 340 мм. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два отдельных капитанских кресла с возможностью регулировки и трансформации по нескольким направлениям. В качестве опции доступны складные столики, набор бокалов и холодильник для шампанского, а также медиасистема для пассажиров второго ряда и уникальная система ароматизации воздуха. Штатно все Maybach GLS 600 4Matic оснащаются креслами с функцией вентиляции и массажа, панорамным люком и непрозрачными жалюзи.Снаружи новинка отличается от стандартного GLS хромированной решеткой радиатора с вертикальными направляющими, хромированной сеткой огромных воздухозаборников и 22-дюймовыми колесными дисками эксклюзивного дизайна. Покупатели смогут выбрать один из 8 вариантов двухцветной окраски кузова. Выдвижная подножка шириной 21 сантиметр призвана облегчить посадку в высокий вседорожник или высадку из него. Лишний вес пассажиров – не помеха. Она способна выдержать до 200 килограммов. Собирать люксовый автомобиль будут на заводе в Алабаме (США). Здесь сейчас выпускают GLE, GLE Coupe, GLS и C-класс. Базовые цены Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic объявят ближе к старту продаж, который запланирован на вторую половину 2020 года. 
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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