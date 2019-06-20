20 июня 2019, 13:17

В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5

  • 373
  • 0
Компания Cadillac представила рестайлинговый кроссовер XT5. Место для премьеры выбрали неслучайно. Именно Китай в последние годы стал крупнейшим для американской марки рынком сбыта. В Поднебесной продается в полтора раза больше «Кадиллаков», чем в США.
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
Ранее мы писали
Компания Cadillac подготовила новую версию для кроссовера XT5. Автомобиль с приставкой Sport отличается только ...
Читать далее
По словам представителей Cadillac, рестайлинговый XT5 получил порядка 30 улучшений, но большинство из них не столь существенны. Отличить обновленный кроссовер от предшественника можно по иной решетке радиатора с мелкой диагональной сеткой. Инженеры модернизировали форму боковых зеркал и заднего спойлера, улучшив их аэродинамические характеристики. 

В салоне появилась усовершенствованная медиасистема Cue третьего поколения с шайбой управления на центральном тоннеле. Новое безрамочное салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, стало крупнее, а качество «картинки» улучшилось. Ревизии подверглась и приборная панель, где немного изменили графику приборов. Названия комплектаций привели к единому стандарту бренда. Теперь покупатели смогут выбирать между Luxury, Premium Luxury и Sport.

В моторной гамме на смену 2,0-литровой «турбочетверке» LTG пришел аналогичный агрегат LSY, который отличается системой отключения двух цилиндров при небольших нагрузках и, как следствие, топливной экономичностью. Мощность нового турбомотора чуть снизилась - до 241 л.с. и 350 Нм. Прежний двигатель выдавал 269 л.с. и 400 Нм. Новый агрегат работает в паре с 9-диапазонным автоматом. Эта же трансмиссия придет на смену старой АКПП-8 от Aisin для 3,6-литровой атмосферной «шестерки», которой оснащается Cadillac XT5 в США. Кроссовер для американского рынка представят в ближайшее время, в продажу новинка поступит до конца 2019 года. Позднее рестайлинговый Cadillac XT5 доберется и до России.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Василий
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Семен
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Кадиллак
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Выбираем Infiniti QX50: вам свежий или 2018 года?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Cadillac XT5
Объявления о продаже Cadillac XT5
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
{{material_125710}}По словам представителей Cadillac, рестайлинговый XT5 получил порядка 30 улучшений, но большинство из них не столь существенны. Отличить обновленный кроссовер от предшественника можно по иной решетке радиатора с мелкой диагональной сеткой. Инженеры модернизировали форму боковых зеркал и заднего спойлера, улучшив их аэродинамические характеристики. В салоне появилась усовершенствованная медиасистема Cue третьего поколения с шайбой управления на центральном тоннеле. Новое безрамочное салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, стало крупнее, а качество «картинки» улучшилось. Ревизии подверглась и приборная панель, где немного изменили графику приборов. Названия комплектаций привели к единому стандарту бренда. Теперь покупатели смогут выбирать между Luxury, Premium Luxury и Sport.В моторной гамме на смену 2,0-литровой «турбочетверке» LTG пришел аналогичный агрегат LSY, который отличается системой отключения двух цилиндров при небольших нагрузках и, как следствие, топливной экономичностью. Мощность нового турбомотора чуть снизилась - до 241 л.с. и 350 Нм. Прежний двигатель выдавал 269 л.с. и 400 Нм. Новый агрегат работает в паре с 9-диапазонным автоматом. Эта же трансмиссия придет на смену старой АКПП-8 от Aisin для 3,6-литровой атмосферной «шестерки», которой оснащается Cadillac XT5 в США. Кроссовер для американского рынка представят в ближайшее время, в продажу новинка поступит до конца 2019 года. Позднее рестайлинговый Cadillac XT5 доберется и до России.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Екатеринбург Новосибирск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG