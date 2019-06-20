20 июня 2019, 13:17
В Китае дебютировал обновленный Cadillac XT5
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Компания Cadillac представила рестайлинговый кроссовер XT5. Место для премьеры выбрали неслучайно. Именно Китай в последние годы стал крупнейшим для американской марки рынком сбыта. В Поднебесной продается в полтора раза больше «Кадиллаков», чем в США.
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В салоне появилась усовершенствованная медиасистема Cue третьего поколения с шайбой управления на центральном тоннеле. Новое безрамочное салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, стало крупнее, а качество «картинки» улучшилось. Ревизии подверглась и приборная панель, где немного изменили графику приборов. Названия комплектаций привели к единому стандарту бренда. Теперь покупатели смогут выбирать между Luxury, Premium Luxury и Sport.
В моторной гамме на смену 2,0-литровой «турбочетверке» LTG пришел аналогичный агрегат LSY, который отличается системой отключения двух цилиндров при небольших нагрузках и, как следствие, топливной экономичностью. Мощность нового турбомотора чуть снизилась - до 241 л.с. и 350 Нм. Прежний двигатель выдавал 269 л.с. и 400 Нм. Новый агрегат работает в паре с 9-диапазонным автоматом. Эта же трансмиссия придет на смену старой АКПП-8 от Aisin для 3,6-литровой атмосферной «шестерки», которой оснащается Cadillac XT5 в США. Кроссовер для американского рынка представят в ближайшее время, в продажу новинка поступит до конца 2019 года. Позднее рестайлинговый Cadillac XT5 доберется и до России.
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Отзывы по теме
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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