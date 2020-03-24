24 марта 2020, 22:39
В Китае Geely организовал полностью бесконтактную доставку авто
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Фото: motor.ru
Покупателям автомобилей марки Geely товар привозят на эвакуаторе, а ключи доставляют дроны. На такие меры компанию вынудили современные рыночные условия, связанные с пандемией коронавируса.
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Чтобы исключить личный контакт продавец-покупатель, в Geely решили доставлять ключи с помощью квадрокоптера. Сейчас услуга доступна только в некоторых провинциях Китая, но в будущем, возможно, опыт возьмут на заметку дилеры по всей стране.
Удаленной покупкой заинтересовались 110 тысяч человек, а с момента запуска онлайн-платформы приложением воспользовались 10 тысяч клиентов. Чтобы обеспечить безопасность своих клиентов и минимизировать заражение коронавирусом SARS-CoV-2, все автомобили перед доставкой дезинфицируются, а кроссовер Icon оснащается новым антибактериальным салонным фильтром.
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