В Китае запущен первый в мире карьерный самосвал с натрий-ионной батареей: зарядка за 20 минут и ресурс 8000 циклов

В Китае испытали первый карьерный самосвал с натрий-ионной батареей

В Китае начались испытания уникального карьерного самосвала с натрий-ионной батареей. Эта технология может изменить подход к эксплуатации тяжелой техники в суровых климатических условиях и повысить эффективность работы на карьерах.

В Китае начались испытания уникального карьерного самосвала с натрий-ионной батареей. Эта технология может изменить подход к эксплуатации тяжелой техники в суровых климатических условиях и повысить эффективность работы на карьерах.

В Китае началась эксплуатация первого в мире полностью электрического карьерного самосвала, оснащенного натрий-ионной тяговой батареей. Эта машина уже работает в реальных условиях, что позволяет оценить эффективность новой технологии на практике. Проект реализован совместно компаниями Hina Battery и Tonly Heavy Industry.

Самосвал построен на базе платформы TLE120 и получил аккумуляторную батарею серии Haixing емкостью 676 кВт·ч. Одним из ключевых преимуществ стала поддержка быстрой зарядки: восполнение заряда с 0 до 100% занимает всего 20-25 минут. По заявлению разработчиков, ресурс батареи превышает 8000 циклов даже при регулярном использовании быстрой зарядки, что сопоставимо со сроком службы самого самосвала.

Натрий-ионная технология отличается стабильной работой при низких температурах, что особенно важно для эксплуатации в северных регионах, где литий-ионные аккумуляторы зимой теряют значительную часть емкости. Это открывает новые возможности для использования электрической техники в суровых климатических условиях, где ранее подобные решения были ограничены.

После запуска в эксплуатацию, инженеры будут собирать данные о работе машины под высокими нагрузками. Эти сведения позволят доработать конструкцию и определить перспективы дальнейшего внедрения натрий-ионных аккумуляторов в тяжелую карьерную технику. Пока что удельная энергоемкость таких батарей уступает современным литий-железо-фосфатным аналогам, поэтому технология проходит этап практической проверки.

Развитие электротранспорта в Азии идет сразу по нескольким направлениям. Например, недавно на рынке появился электроспортбайк с ABS и быстрой зарядкой, который также ориентирован на профессиональное использование - подробнее об этом можно узнать в материале о новых трендах в электромотоциклах. Это подтверждает, что производители ищут универсальные решения для разных сегментов транспорта.

Натрий-ионные аккумуляторы считаются перспективными благодаря доступности сырья и устойчивости к низким температурам. Однако их массовое внедрение в тяжелую технику пока сдерживается более низкой удельной энергоемкостью по сравнению с литий-железо-фосфатными батареями. Если испытания в Китае покажут положительные результаты, это может стать толчком для развития подобных технологий и в других странах, включая Россию, где эксплуатация техники в холодном климате особенно актуальна.