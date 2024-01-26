В Китае начали запрещать автомобили Tesla
Агентство Nikkei Asia сообщает, что недавно автомобилям Tesla запретили въезд на территорию конференц-центра Grand Hall в Шанхае во время проведения массовых мероприятий, и это стало проблемой для людей, живущих по соседству. Организаторы мероприятий заранее информируют местных жителей, чтобы они не ездили на своих Tesla и не арендовали электрокары марки для поездок к Grand Hall.
Аэропорт в Юэяне также запретил въезд Tesla и заявил, что встроенные в автомобили камеры могут раскрыть конфиденциальную информацию о географии и ландшафте местности. Американский автопроизводитель искал способы развеять опасения по поводу безопасности по всему Китаю и в августе 2023 года открыл местный центр обработки данных, где, по его словам, все данные, генерируемые автомобилями, продаваемыми в Китае, хранятся локально.
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АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
-
25.01.2024, 18:00
Параллельный импорт продлят и надолго: Минпромторг назвал сроки
Упрощенный порядок оформления автомобилей по схеме параллельного импорта, введенный в 2022 году, действует до 1 февраля 2024 года. В Минпромторге заявили, что планируют его продлить и надолго.Читать далее
-
25.01.2024, 17:37
Представлен новый Porsche Macan: быстрее, больше, мощнее
Компания Porsche сделала ставку на автомобили с нулевым уровнем выбросов и презентовала абсолютно новый электрический кроссовер Macan, топовая версия которого на 0,36 секунды быстрее хардкорного Porsche 911 GT3.Читать далее
-
25.01.2024, 16:43
Geely показала преемника лондонского кэба: LEVC L380 – минивэн и самолет
Больше 10 лет назад китайская Geely купила британскую компанию LEVC, производителя легендарных лондонских кэбов-такси. В ближайшем будущем китайцы дополнят модельный ряд огромным роскошным минивэном.Читать далее
-
25.01.2024, 15:25
В Екатеринбурге готовят «Русский Jeep» на базе УАЗа
Ребята из екатеринбургской мастерской Metal Heart приступили к работе над новым интересным проектом. Они хотят построить пикап на базе внедорожника УАЗ «Хантер» в духе американского Jeep Gladiator. Заказы уже принимают.Читать далее
-
25.01.2024, 13:50
Воры изуродовали Porsche ради фар (жесткие фото)
Владельцы дорогих Porsche не в первый раз становятся жертвами автомобильных воров. В группу риска уже много лет входят кроссоверы Cayenne, передние фары которых украсть проще, чем отобрать мороженое у ребенка. Снять фары с нового Taycan оказалось трудно. Преступники, похоже, пришли в бешенство, но не отступили.Читать далее
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