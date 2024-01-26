В Китае начали запрещать автомобили Tesla

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Запрет на передвижение электрокаров Tesla связан с опасениями, что они могут получить и передать в США конфиденциальную географическую и картографическую информацию. Сначала китайские власти запретили автомобилям Tesla появляться вблизи военных баз, но за последний год список закрытых для Tesla объектов существенно расширился. В него попали государственные учреждения и местные органы власти, операторы автомагистралей, выставочные и культурные центры, а также аэропорты.

Агентство Nikkei Asia сообщает, что недавно автомобилям Tesla запретили въезд на территорию конференц-центра Grand Hall в Шанхае во время проведения массовых мероприятий, и это стало проблемой для людей, живущих по соседству. Организаторы мероприятий заранее информируют местных жителей, чтобы они не ездили на своих Tesla и не арендовали электрокары марки для поездок к Grand Hall.

Фото: unsplash.com

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Аэропорт в Юэяне также запретил въезд Tesla и заявил, что встроенные в автомобили камеры могут раскрыть конфиденциальную информацию о географии и ландшафте местности. Американский автопроизводитель искал способы развеять опасения по поводу безопасности по всему Китаю и в августе 2023 года открыл местный центр обработки данных, где, по его словам, все данные, генерируемые автомобилями, продаваемыми в Китае, хранятся локально.

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