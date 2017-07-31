31 июля 2017, 14:47

В Китае начались продажи кроссовера Brilliance V3

Китайская компания Brilliance объявила начало продаж обновленного паркетника V3 на домашнем рынке. Рейстайлинг затронул больше внешние характеристики автомобиля, в то время как техническое оснащение осталось прежним.
^

Ранее мы писали
В рамках автосалона в Женеве назначена презентация кроссоверов V6 и V7, а также обновленного V3. О возможном ...
Читать далее
Новое поколение Brilliance V3 оснащено измененной стетотехникой и решеткой радиатора. Паркетник «подрос» в габаритах и стал более серьезным. Длина и ширина увеличилась на 40 и 13 мм соответственно. Высота кроссовера не изменилась.

Китайским покупателям автомобиль доступен в 10 вариациях. В самых оснащенных версиях установлен большой сенсорный экран на центральной панели. Под капотом размещен 1,5-литровый двигатель на 112 и 150 л.с. Доступны версии с 5-ступенчатой «механикой» и с гидромеханическим «автоматом».

Стартовая стоимость обновленной модели равна 65,7 тысяч юаней (примерно 600 тысяч рублей), а «топовая» версия стоит 117 тысяч юаней (1,48 млн рублей). Пока нет официальной информации о поставках автомобиля в Россию. Продажи флагманской модели падают даже на домашнем рынке, поэтому вывод на экспорт выглядит нецелесообразным. Несмотря на то, что представители компании говорили о появлении V3 на российском рынке еще в 2016 году, машина так и не доехала до РФ. Возможно, это произойдет к концу 2017 года.

Плюсы и минусы
Выпуск рестайлинговой версии кроссовераНеясные перспективы модели на рынке
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Новинки и концепт кары Брилианс

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Тест Brilliance V5: баварский костюм
Скока стоит?
Илья
Отзыв о Brilliance BS6 2007 года
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Brilliance Автомудрость Brilliance АвтоПитер Brilliance Дизайн и тюнинг Brilliance Новинки и концепт кары Brilliance Новости и акции автосалонов Brilliance Автосалоны и дилеры марки Brilliance Аренда и прокат авто марки Brilliance Автоклубы и форумы автозавчастей марки Brilliance Автосервисы и магазины автозапчастей марки Brilliance
Главные материалы
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Китае начались продажи кроссовера Brilliance V3
{{material_118246}}Новое поколение Brilliance V3 оснащено измененной стетотехникой и решеткой радиатора. Паркетник «подрос» в габаритах и стал более серьезным. Длина и ширина увеличилась на 40 и 13 мм соответственно. Высота кроссовера не изменилась. Китайским покупателям автомобиль доступен в 10 вариациях. В самых оснащенных версиях установлен большой сенсорный экран на центральной панели. Под капотом размещен 1,5-литровый двигатель на 112 и 150 л.с. Доступны версии с 5-ступенчатой «механикой» и с гидромеханическим «автоматом».Стартовая стоимость обновленной модели равна 65,7 тысяч юаней (примерно 600 тысяч рублей), а «топовая» версия стоит 117 тысяч юаней (1,48 млн рублей). Пока нет официальной информации о поставках автомобиля в Россию. Продажи флагманской модели падают даже на домашнем рынке, поэтому вывод на экспорт выглядит нецелесообразным. Несмотря на то, что представители компании говорили о появлении V3 на российском рынке еще в 2016 году, машина так и не доехала до РФ. Возможно, это произойдет к концу 2017 года.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самарская область Курган Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG