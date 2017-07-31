В Китае начались продажи кроссовера Brilliance V3
Китайским покупателям автомобиль доступен в 10 вариациях. В самых оснащенных версиях установлен большой сенсорный экран на центральной панели. Под капотом размещен 1,5-литровый двигатель на 112 и 150 л.с. Доступны версии с 5-ступенчатой «механикой» и с гидромеханическим «автоматом».
Стартовая стоимость обновленной модели равна 65,7 тысяч юаней (примерно 600 тысяч рублей), а «топовая» версия стоит 117 тысяч юаней (1,48 млн рублей). Пока нет официальной информации о поставках автомобиля в Россию. Продажи флагманской модели падают даже на домашнем рынке, поэтому вывод на экспорт выглядит нецелесообразным. Несмотря на то, что представители компании говорили о появлении V3 на российском рынке еще в 2016 году, машина так и не доехала до РФ. Возможно, это произойдет к концу 2017 года.
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