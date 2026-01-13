Почему владельцы SU7 спешат избавиться от своих машин — сенсация или провал?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 00:17

В Китае подержанные автомобили Xiaomi теряют стоимость рекордными темпами

В Китае подержанные автомобили Xiaomi теряют стоимость рекордными темпами

Почему владельцы SU7 спешат избавиться от своих машин — сенсация или провал?

В Китае подержанные автомобили Xiaomi теряют стоимость рекордными темпами

Владельцы подержанных Xiaomi в Китае столкнулись с неожиданным обвалом цен. Новая версия SU7 и скандалы вокруг бренда усилили панику на рынке. Дилеры массово избавляются от машин, опасаясь дальнейших потерь. Что происходит с репутацией Xiaomi - читайте в нашем материале.

Владельцы подержанных Xiaomi в Китае столкнулись с неожиданным обвалом цен. Новая версия SU7 и скандалы вокруг бренда усилили панику на рынке. Дилеры массово избавляются от машин, опасаясь дальнейших потерь. Что происходит с репутацией Xiaomi - читайте в нашем материале.

Рынок подержанных автомобилей в Китае переживает настоящий шок: машины Xiaomi, еще недавно считавшиеся выгодным вложением, стремительно теряют в цене. Как сообщает Российская Газета, за последние месяцы стоимость седана SU7 Ultra с пробегом снизилась на десятки процентов, а владельцы оказались в крайне невыгодном положении.

Еще в середине 2025 года SU7 был одним из самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке, удерживая почти 89% своей первоначальной цены. Однако ситуация изменилась буквально за несколько месяцев. Сейчас даже минимальный пробег оборачивается для владельцев серьезными финансовыми потерями.

По информации издания, за каждые шесть месяцев эксплуатации и 10 тысяч километров пробега SU7 Ultra теряет около 50 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 565 тысячам рублей. Если пробег превышает 20 тысяч километров, потери достигают 80 тысяч юаней - это уже более 900 тысяч рублей. В процентном выражении падение стоимости составляет от 16 до 37 процентов, в зависимости от комплектации и состояния машины.

Особенно удивляет тот факт, что даже автомобили с минимальным пробегом - менее 100 километров - теряют в цене не менее 20 тысяч юаней. Это говорит о том, что рынок реагирует не только на износ, но и на общую ситуацию вокруг бренда.

Причины столь резкого обесценивания кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, Xiaomi анонсировала обновленную версию SU7 с заметными улучшениями: двухкамерная пневмоподвеска, модернизированная силовая установка, повышенный уровень безопасности. Владельцы прежних моделей опасаются, что их автомобили быстро устареют и станут менее привлекательными для покупателей.

Во-вторых, на репутации марки сказались скандалы, связанные с тормозной системой и безопасностью. Эти истории активно обсуждаются в китайских соцсетях и отпугивают потенциальных покупателей. В результате спрос на подержанные Xiaomi резко упал, а дилеры начали массово избавляться от машин, чтобы не остаться с неликвидом.

На ситуацию повлиял и общий спад интереса к бренду. На рынке появились новые модели от других производителей, которые перетянули на себя внимание покупателей. В итоге даже базовые версии SU7 с большим пробегом сейчас продаются по цене, сопоставимой с бюджетными новыми автомобилями.

По данным классифайдов, самый дешевый SU7 с пробегом 60 тысяч километров можно купить за 153 тысячи юаней - это примерно 1,72 миллиона рублей. Еще недавно такие цены казались невозможными для столь технологичного автомобиля.

Сейчас владельцы Xiaomi SU7 вынуждены мириться с тем, что их машины обесцениваются быстрее, чем ожидалось. Многие спешат продать автомобили, пока цены не упали еще ниже. Дилеры, в свою очередь, стараются не задерживать такие машины на складе, чтобы минимизировать убытки.

Ситуация с подержанными Xiaomi в Китае стала ярким примером того, как быстро может измениться рынок под влиянием технологических новинок и репутационных рисков. Для покупателей это тревожный сигнал: даже самые модные и продвинутые автомобили не застрахованы от стремительного падения стоимости.

Упомянутые модели: Xiaomi SU7
Упомянутые марки: Xiaomi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сяоми

Похожие материалы Сяоми

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Сургут Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться