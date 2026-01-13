Почему владельцы SU7 спешат избавиться от своих машин — сенсация или провал?

В Китае подержанные автомобили Xiaomi теряют стоимость рекордными темпами

Владельцы подержанных Xiaomi в Китае столкнулись с неожиданным обвалом цен. Новая версия SU7 и скандалы вокруг бренда усилили панику на рынке. Дилеры массово избавляются от машин, опасаясь дальнейших потерь. Что происходит с репутацией Xiaomi - читайте в нашем материале.

Рынок подержанных автомобилей в Китае переживает настоящий шок: машины Xiaomi, еще недавно считавшиеся выгодным вложением, стремительно теряют в цене. Как сообщает Российская Газета, за последние месяцы стоимость седана SU7 Ultra с пробегом снизилась на десятки процентов, а владельцы оказались в крайне невыгодном положении.

Еще в середине 2025 года SU7 был одним из самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке, удерживая почти 89% своей первоначальной цены. Однако ситуация изменилась буквально за несколько месяцев. Сейчас даже минимальный пробег оборачивается для владельцев серьезными финансовыми потерями.

По информации издания, за каждые шесть месяцев эксплуатации и 10 тысяч километров пробега SU7 Ultra теряет около 50 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 565 тысячам рублей. Если пробег превышает 20 тысяч километров, потери достигают 80 тысяч юаней - это уже более 900 тысяч рублей. В процентном выражении падение стоимости составляет от 16 до 37 процентов, в зависимости от комплектации и состояния машины.

Особенно удивляет тот факт, что даже автомобили с минимальным пробегом - менее 100 километров - теряют в цене не менее 20 тысяч юаней. Это говорит о том, что рынок реагирует не только на износ, но и на общую ситуацию вокруг бренда.

Причины столь резкого обесценивания кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, Xiaomi анонсировала обновленную версию SU7 с заметными улучшениями: двухкамерная пневмоподвеска, модернизированная силовая установка, повышенный уровень безопасности. Владельцы прежних моделей опасаются, что их автомобили быстро устареют и станут менее привлекательными для покупателей.

Во-вторых, на репутации марки сказались скандалы, связанные с тормозной системой и безопасностью. Эти истории активно обсуждаются в китайских соцсетях и отпугивают потенциальных покупателей. В результате спрос на подержанные Xiaomi резко упал, а дилеры начали массово избавляться от машин, чтобы не остаться с неликвидом.

На ситуацию повлиял и общий спад интереса к бренду. На рынке появились новые модели от других производителей, которые перетянули на себя внимание покупателей. В итоге даже базовые версии SU7 с большим пробегом сейчас продаются по цене, сопоставимой с бюджетными новыми автомобилями.

По данным классифайдов, самый дешевый SU7 с пробегом 60 тысяч километров можно купить за 153 тысячи юаней - это примерно 1,72 миллиона рублей. Еще недавно такие цены казались невозможными для столь технологичного автомобиля.

Сейчас владельцы Xiaomi SU7 вынуждены мириться с тем, что их машины обесцениваются быстрее, чем ожидалось. Многие спешат продать автомобили, пока цены не упали еще ниже. Дилеры, в свою очередь, стараются не задерживать такие машины на складе, чтобы минимизировать убытки.

Ситуация с подержанными Xiaomi в Китае стала ярким примером того, как быстро может измениться рынок под влиянием технологических новинок и репутационных рисков. Для покупателей это тревожный сигнал: даже самые модные и продвинутые автомобили не застрахованы от стремительного падения стоимости.