В Китае показали новый Nissan Pathfinder: он совершенно не похож американскую версию
Фото: Nissan
Салон китайского Pathfinder выглядит более современно, с двумя большими экранами, цифровой «приборки» и медиасистемы, объединенными в единую панель. Покупателям предложили 7-местную компоновку салона, хотя в будущем должен появиться и более дорогой 6-местный вариант.
Продажи в Китае стартуют в первом квартале 2024 года, оттуда кроссовер вполне может добраться и до России. Напомним, глобальная премьера Pathfinder нового поколения состоялась в феврале 2021 года, в феврале 2022-го новинка должна была выйти на российский рынок. Уже были объявлены комплектации и цены, но из-за санкций Nissan приостановил работу в нашей стране.
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Дилеры продают новый Nissan Pathfinder по космическим ценам
Внедорожники Nissan Pathfinder появились у российских дилеров в феврале 2022 года. Базовый автомобиль оценили недешево – в 4,3 млн рублей. Сейчас в официальных прайс-листах цифры стартуют с 5,8 млн рублей, но дилеры просят за японский внедорожник примерно столько, сколько еще недавно стоили эксклюзивные спорткары Porsche.Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
01.07.2022, 07:34
Тысячи кроссоверов Nissan отзывают из-за проблем с капотом: он может распахнуться во время движения
Более 300 000 кроссоверов Nissan Pathfinder попали под действие новой отзывной кампании, связанной с замками капота. Интересно, что это не первый случай, когда автомобили Nissan отзывают из-за похожей неисправности.Читать далее
-
18.05.2022, 12:28
Кроссовер Volvo во второй раз признали одним из лучших семейных автомобилей
Американский журнал Parents составил список лучших семейных автомобилей в разных сегментах. Шведский кроссовер Volvo XC90 Recharge попадает в этот рейтинг уже второй год подряд.Читать далее
-
04.03.2022, 12:54
7 несостоявшихся в России автомобильных премьер весны
Нынешней весной мировые автопроизводители приготовили для российского рынка сразу несколько ярких и интересных премьер. Но сейчас поставки автомобилей в нашу страну приостановлены, а вместе с ними отложен и запуск новых моделей.Читать далее
-
02.03.2022, 15:34
Возвращение Nissan Pathfinder в Россию отложили до лучших времен
Внедорожник Nissan Pathfinder пятого поколения дебютировал год назад и в феврале 2022 года должен был триумфально вернуться на российский рынок. Однако в связи с последними событиями поставки автомобилей заморожены.Читать далее
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