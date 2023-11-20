В Китае показали новый Nissan Pathfinder: он совершенно не похож американскую версию

Ранее мы писали 8 фактов о новом Nissan Pathfinder, который везут в Россию Кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения, премьера которого состоялась в феврале, обещают представить ... Читать далее

Китайский Nissan Pathfinder отличается от американского кроссовера не только внешне, но и по технике. У него нет с ним ни одной общего кузовного элемента, даже по длине «китаец» на 126 мм больше за счет увеличенных свесов. Роднит кроссоверы только общее шасси и одинаковое расстояние между осями – 2 900 мм. Под капотом трудится 2,0-литровая безальтернативная «турбочетверка» мощностью 252 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором. В качестве опции доступен полный привод.

Салон китайского Pathfinder выглядит более современно, с двумя большими экранами, цифровой «приборки» и медиасистемы, объединенными в единую панель. Покупателям предложили 7-местную компоновку салона, хотя в будущем должен появиться и более дорогой 6-местный вариант.

Фото: Nissan

Продажи в Китае стартуют в первом квартале 2024 года, оттуда кроссовер вполне может добраться и до России. Напомним, глобальная премьера Pathfinder нового поколения состоялась в феврале 2021 года, в феврале 2022-го новинка должна была выйти на российский рынок. Уже были объявлены комплектации и цены, но из-за санкций Nissan приостановил работу в нашей стране.

Упомянутые модели: Nissan Pathfinder (от 2 460 000 Р )

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