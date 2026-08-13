Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

13 августа 2026, 19:18

В Китае показали трехдверный внедорожник 212 T10: дебют и характеристики

В Китае показали трехдверный внедорожник 212 T10: дебют и характеристики

«УАЗ отдыхает»: китайский ретро-внедорожник 212 T10 с тремя дверями уже едет в Россию

В Китае показали трехдверный внедорожник 212 T10: дебют и характеристики

Трехдверный 212 T10 впервые засветился на улицах Китая и уже готовится к выходу в России. Мало кто знает, что эта модель сочетает ретро-дизайн с современными технологиями. Какие особенности отличают новинку и что ждет российских покупателей - объясняем подробно.

Трехдверный 212 T10 впервые засветился на улицах Китая и уже готовится к выходу в России. Мало кто знает, что эта модель сочетает ретро-дизайн с современными технологиями. Какие особенности отличают новинку и что ждет российских покупателей - объясняем подробно.

Появление трехдверного 212 T10 на дорогах Китая вызвало живой интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: этот внедорожник может стать одним из самых ожидаемых новичков на отечественном рынке, опережая растущий спрос на рамные модели из КНР. Как сообщает «Российская газета», официальная презентация в России запланирована на вторую половину 2026 года, а значит, ждать осталось недолго.

Проект укороченной версии был зарегистрирован в Китае еще в конце 2025 года, а уже весной 2026-го автомобиль дебютировал на Пекинской выставке. Внешне 212 T10 повторяет узнаваемый ретро-стиль: прямолинейные формы кузова, круглые фары и характерный фара-искатель на левом крыле. Внутри интерьер практически не отличается от версии стандартного оформления – центральная консоль оснащена 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и крупными физическими кнопками, приборная панель представляет собой 10,25-дюймовый цифровой экран. Центральный тоннель рассчитан на беспроводную зарядку смартфона, селектор коробки передач и вместительный бокс-подлокотник.

Габариты новинки составляют 4416 мм в длину, 1955 мм в ширину и 1925 мм в высоту при колесной базе 2570 мм. В салоне предусмотрены четыре посадочных места, что обеспечивает ориентацию на комфорт и практичность. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор N20TG мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом Part-Time с блокировками. Для любителей дизеля предусмотрена отдельная модификация с двухлитровым турбодвигателем Foton (4F20TC53) на 170 л.с., а также с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Интересно, что дилеры уже готовятся к старту продаж. Эксперты отмечают: появление трехдверного 212 T10 может усилить конкуренцию среди рамных внедорожников, которые в последние годы активно представлены на российском рынке из Китая. Важно отметить, что, по словам представителей марок, интерьер и оснащение новинки практически не уступают более дорогим моделям, а цена может стать доступной для широкого круга покупателей.

Если рассматривать перспективы 212 T10 в России, стоит учесть несколько важных моментов. Во-первых, спрос на рамные внедорожники стабильно высок, особенно среди тех, кто ценит проходимость и надежность. Во-вторых, китайские бренды продолжают расширять модельный ряд, предлагая все более интересные решения для российских дорог. И наконец, появление трехдверной версии может стать ответом на запрос тех, кто ищет компактный, но функциональный внедорожник с современной комплектацией и узнаваемым стилем. Судя по имеющимся данным, 212 T10 сможет занять свою нишу и привлечь внимание не только поклонников ретро-дизайна, но и прагматичных водителей, ориентированных на практичность и технологичность.

В условиях растущего интереса к новым технологиям и альтернативным силовым установкам стоит помнить, что китайские производители все чаще предлагают не только бензиновые, но и гибридные или дизельные версии своих моделей. Например, недавно на рынке обсуждалась новая гибридная модель, которая, как отмечают специалисты, способна изменить расстановку сил в сегменте, – подробнее об этом можно узнать в материале о новой гибриде Tenet Plus .

Упомянутые марки: Foton
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