В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta

Ранее мы писали Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей В Китае стартовали продажи самого популярного в мире электрокара Wuling Hongguang Mini нового поколения. Своим ... Читать далее

Новый крупный и недорогой седан Wuling назвали очень романтично Starlight («Звездый Свет»). По габаритам он близок к Toyota Camry. Длина 4 835 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 515 мм, колесная база – 2 800 мм. Объем багажника – 540 литров. В движение его приводит гибридная силовая установка со 177-сильным электродвигателем и 1,5-литровым ДВС отдачей 106 л.с. Емкость тяговой батареи в зависимости от версии составляет 9,5 или 20,5 кВт-ч, а дальность хода на чистом электричестве – 70 или 150 километров соответственно. Расход топлива в гибридном режиме – 4 литра.

В списке базового оснащения 7,0-дюймовая цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран медиасистемы. Стоит такой автомобиль от 89 тысяч юаней или порядка 1,16 млн рублей по текущему курсу. Топовая версия может похвастаться 8,8-дюймовой виртуальной «приборкой» и огромным 15,6-дюймовым тачскрином мультимедиа, а еще здесь есть система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и, конечно, кожаный салон. За такой автомобиль придется отдать 106 тысяч юаней или около 1,38 млн рублей.

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