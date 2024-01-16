В Китае рассекретили новый Haval H9, который будут выпускать в России

Ранее мы писали Haval в 2024 году завалит россиян новинками Китайская марка Haval готовит в 2024 году для России целый набор больших и маленьких премьер. Покупателям ... Читать далее

Габаритные размеры нового Haval H9 составляют: длина – 5 070 мм, ширина – 1 976 мм, высота – 1 930 мм, а колесная база – 2 850 мм. Таким образом, по размеру новинка очень похожа на Toyota Land Cruiser 300. Китайский внедорожник предложат с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. Альтернативу ему составит 2,4-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. Для новинки предложили колесные диски размерностью от 17 до 19 дюймов.

Официальная премьера нового Haval H9 в Китае состоится уже в ближайшее время. Ранее стало известно, что внедорожник нового поколения планируют локализовать в России. Сборку наладят на заводе Haval в Тульской области. Среди ближайших российских премьер – Haval H3, который должны представить в январе. Продажи новинки стартуют в марте. А в мае отечественным автолюбителям предложат еще одну новую модель – Haval H5 New.

Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р )

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