В Китае рассекретили новый Haval H9, который будут выпускать в России
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: autohome.cn
Официальная премьера нового Haval H9 в Китае состоится уже в ближайшее время. Ранее стало известно, что внедорожник нового поколения планируют локализовать в России. Сборку наладят на заводе Haval в Тульской области. Среди ближайших российских премьер – Haval H3, который должны представить в январе. Продажи новинки стартуют в марте. А в мае отечественным автолюбителям предложат еще одну новую модель – Haval H5 New.
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09.04.2023, 11:05
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27.03.2023, 00:16
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Подавляющее большинство китайских автомобильных брендов предлагают в России кроссоверы и внедорожники. Это практичные автомобили, одной из важных характеристик которых является вместимость багажника.Читать далее
-
04.12.2022, 21:01
Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее важных параметров. Сейчас в России предлагают широкий выбор китайских моделей, мощность некоторых из них уверено превышает две сотни «лошадей».Читать далее
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-
09.10.2022, 22:08
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После стремительного подорожания автомобилей весной 2022 года некоторые автопроизводители начинают понемногу снижать цены. Одни модели скинули символические 15 000 рублей, а другие вполне ощутимые 500 000 рублей.Читать далее
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