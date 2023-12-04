В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд

Ранее мы писали Китайский 5-метровый Leopard будет конкурировать с «Гелендвагеном» Компания BYD определилась с именем для своего нового брутального внедорожника. Новинка суббренда Fang Cheng ... Читать далее

Представленный летом 2023 года внушительный 5-метровый внедорожник BYD Leopard 5 привлек внимание своим брутальным дизайном и мощной экономичной гибридной силовой установкой. При отдаче 686 л.с. автомобиль должен был тратить порядка 7 литров на 100 километров пути. Популярный блогер протестировал новинку и раскрыл подписчикам «шокирующую правду». По его словам, реальный расход составил 18 литров на «сотню».

Компания BYD организовала собственное расследование и выяснила интересные подробности тест-драйва. Она запросила данные у дорожной полиции. Оказалось, что блогер трижды сумел разогнаться до 180 км/ч (при электронном ограничителе в 180 км/ч), а шесть раз скорость превышала 170 км/ч. Основную часть времени автомобиль ехал со скоростью от 120 до 160 км/ч (83%). Но самый пикантный момент, полиция зафиксировала несколько аномальных остановок на оживленном шоссе, что должно было создавать угрозу для безопасности дорожного движения.

Фото: mydrivers.com

Эти данные подтверждаются заявлениям других водителей и записями с видеорегистраторов. Блогер в погоне за хайпом выбрал экстремальный режим вождения: топил в пол, а потом резко тормозил. Поэтому в итоговом расходе удивляет только, что это 18, а не 25 литров на «сотню». В BYD уже пообещали подать на блогера в суд иск о защите репутации. Кроме того, в компании объявили награду от 50 тысяч до 5 млн юаней за любую информацию о случаях подобного противозаконного вождения, пишет портал mydrivers.com со ссылкой на Kuai Technology News.

Упомянутые модели: BYD FangChengBao Leopard 5

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