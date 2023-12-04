В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд
Фото: BYD
Компания BYD организовала собственное расследование и выяснила интересные подробности тест-драйва. Она запросила данные у дорожной полиции. Оказалось, что блогер трижды сумел разогнаться до 180 км/ч (при электронном ограничителе в 180 км/ч), а шесть раз скорость превышала 170 км/ч. Основную часть времени автомобиль ехал со скоростью от 120 до 160 км/ч (83%). Но самый пикантный момент, полиция зафиксировала несколько аномальных остановок на оживленном шоссе, что должно было создавать угрозу для безопасности дорожного движения.
Эти данные подтверждаются заявлениям других водителей и записями с видеорегистраторов. Блогер в погоне за хайпом выбрал экстремальный режим вождения: топил в пол, а потом резко тормозил. Поэтому в итоговом расходе удивляет только, что это 18, а не 25 литров на «сотню». В BYD уже пообещали подать на блогера в суд иск о защите репутации. Кроме того, в компании объявили награду от 50 тысяч до 5 млн юаней за любую информацию о случаях подобного противозаконного вождения, пишет портал mydrivers.com со ссылкой на Kuai Technology News.
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Японская компания Toyota Motor частично приостановила производство на своем китайском заводе в Тяньцзине из-за низкого спроса на свои автомобили, вызванного жесткой конкуренцией с другими автопроизводителями.Читать далее
-
02.12.2023, 20:06
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем
В ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе произошло огненное ДТП с участием большегруза, эвакуатора, кроссовера Volkswagen Tiguan и автомобиля ГИБДД. В результате два человека погибли.Читать далее
-
01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
01.12.2023, 16:31
Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности. Эксперты перечислили наиболее вероятные варианты. Определить точную причину поможет своевременная диагностика.Читать далее
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
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01.12.2023, 14:57
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