8 мая 2019, 16:05
В Китае разрешили отправлять на экспорт подержанные автомобили
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Китайские власти официально разрешили экспортировать из страны автомобили с пробегом. Таким образом, правительство надеется подстегнуть темпы продаж новых машин. Приоритетными для китайских подержанных авто станут рынки Азии и Африки.
Китайский автомобильный рынок является одним из крупнейших в мире. В 2018 году местные дилеры реализовали 23,7 млн автомобилей. Для сравнения в России за весь прошлый год было продано 1,8 млн машин. До сих пор жители Поднебесной не могли продавать свои машины зарубежным покупателям. Теперь экспортировать подержанные автомобили разрешили официально. Поводом послужил спад продаж новых автомобилей.
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Подстегнуть покупательскую активность китайские власти решили, разрешив экспортировать подержанные автомобили. Отправлять за рубеж можно будет любые машины, местных или мировых брендов, выпущенные на территории Китая. Пока право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций. Продажами займутся специально отобранные компании. По оценке правительства, экспорт займет около 1/10 доли вторичного автомобильного рынка и составит порядка 1,4 млн единиц в год. Ожидается, что китайские автолюбители смогут чаще менять машины, что приведет к увеличению продаж новых автомобилей.
Подержанные автомобили из Китая устремятся, прежде всего, в страны Юго-Восточной Азии и в Африку. Не исключено появление китайских машин и в России, хотя эксперты в большей степени делают ставку на Монголию и Казахстан. В небогатых странах с правосторонним движением немолодые «китайцы» смогут серьезно потеснить подержанные японские праворульные машины. На сегодняшний день, по данным издания «Колеса.ру», именно Япония является крупнейшим экспортером «бэушных» автомобилей. Ежегодно на экспорт страна отправляет 1,3 млн машин с пробегом. Второе место занимает США (800 тыс. экз.), третье – Южная Корея (около 300 тыс. экз.).
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