Почему власти Китая решили отказаться от поддержки электромобилей и что думают эксперты

15 июля 2026, 08:36
В Китае с 2027 года отменяют ключевые налоговые льготы для электрокаров и гибридов
В Китае с 2027 года отменяют ключевые налоговые льготы для электрокаров и гибридов
С 2027 года в Китае прекращают действовать две важные налоговые льготы для электромобилей и гибридов. Это решение может изменить структуру рынка и повлиять на стоимость популярных моделей. Какие последствия ждут покупателей и производителей, а также почему власти считают, что поддержка больше не нужна - разбираемся в материале. Эксперты отмечают, что перемены затронут не только внутренний рынок, но и экспортные поставки.
С 1 января 2027 года в Китае перестанут действовать сразу две меры государственной поддержки, которые долгие годы стимулировали спрос на электромобили и подключаемые гибриды. Речь идет о компенсации налога на покупку автомобиля и освобождении от транспортного налога для гибридных моделей. До сих пор покупатели могли рассчитывать на возврат до 30 тысяч юаней, что составляло значительную часть от 10-процентного налога на стоимость машины. Теперь же эта компенсация полностью отменяется для новых электрокаров и гибридов с возможностью подзарядки.
Вторая мера - освобождение от транспортного налога - также уходит в прошлое для подзаряжаемых гибридов. По данным Китайские автомобили, именно эти льготы делали электромобили и гибриды более доступными для широкой аудитории, особенно в сегменте машин стоимостью до 300 тысяч юаней. Теперь же ожидается, что цены на такие модели вырастут, а спрос может снизиться, поскольку производители не имеют права продавать автомобили ниже себестоимости - это прямо запрещено китайским законодательством.
Причиной столь резких изменений называют бурный рост рынка. Только за 2025 год в Китае было реализовано 16,49 миллионов автомобилей на новых источниках энергии, что превысило половину всех продаж на внутреннем рынке. Средняя стоимость гибридного автомобиля достигла 218 тысяч юаней. Власти считают, что покупатели уже готовы приобретать такие машины без дополнительной поддержки со стороны государства, а рынок стал достаточно зрелым для самостоятельного развития.
Эксперты отмечают, что отмена компенсации особенно болезненно скажется на бюджетных моделях, которые пользовались наибольшим спросом у молодых семей и жителей крупных городов. В то же время, производители окажутся в сложной ситуации: снизить цены для сохранения конкурентоспособности они не смогут, а повышение стоимости может привести к сокращению продаж. В результате, по мнению аналитиков, рынок может столкнуться с временным спадом, прежде чем адаптируется к новым условиям.
Интересно, что подобные перемены могут затронуть и экспортные поставки электромобилей и гибридов из Китая в Беларусь и другие страны. Хотя точных прогнозов пока нет, эксперты не исключают, что рост цен на внутреннем рынке отразится и на стоимости экспортируемых моделей. Важно отметить, что в других странах также наблюдается тенденция к сокращению господдержки для экологичного транспорта, что может стать новым трендом на мировом рынке.
Если Вы не знали, Китай занимает лидирующие позиции по производству и продаже электромобилей в мире. Крупнейшие бренды, такие как BYD, Geely, Chery и другие, активно развивают собственные технологии и экспортируют автомобили в десятки стран. В последние годы китайские электрокары становятся все более популярными не только в Азии, но и в Европе, а также на рынках СНГ. Государственная поддержка сыграла ключевую роль в становлении этого сегмента, однако теперь власти делают ставку на самостоятельное развитие отрасли. Для сравнения, в России и ряде европейских стран подобные льготы сохраняются, но постепенно сокращаются. Это позволяет предположить, что мировой рынок электромобилей вступает в новую фазу зрелости.
Стоит добавить, что изменения в системе поддержки могут повлиять не только на производителей и покупателей, но и на смежные отрасли - от сервисных центров до поставщиков комплектующих. Как показал опыт других предприятий, например, ситуация на заводе «Кама», где разрабатывают электромобиль «Атом», любые перемены в отрасли могут привести к неожиданным последствиям для рынка труда и запуска новых моделей. Подробнее о подобных случаях можно узнать в материале о проблемах на предприятии «Кама».
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