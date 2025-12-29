Почему новые правила безопасности изменят подход к дизайну и эксплуатации авто

29 декабря 2025, 22:56
В Китае с 2027 года запретят электронные дверные ручки в электрокарах
В Китае с 2027 года запретят электронные дверные ручки в электрокарах
В Китае готовятся к важным переменам в автопроме. Новые стандарты безопасности вступят в силу в 2027 году. Производителям придется пересмотреть привычные решения. Узнайте, что изменится для водителей и брендов.
С 2027 года в Китае начнут действовать новые требования к безопасности автомобилей, которые затронут все электромобили и гибриды массой до 3,5 тонны. Теперь производители обязаны оснащать свои модели механическими ручками для аварийного открытия дверей как снаружи, так и изнутри. Причина - опасения, что электронные или выдвижные решения могут подвести в критической ситуации. Как сообщает Pravda.Ru, власти страны пришли к такому решению после анализа реальных происшествий на дорогах.
В последние годы электронные дверные ручки стали символом прогресса и современного дизайна. Они подчеркивают статус автомобиля, улучшают аэродинамику и делают внешний вид более лаконичным. Однако в случае аварии, когда питание отключается или выходит из строя аккумулятор, такие ручки становятся бесполезными. Это создает угрозу для пассажиров, которым может потребоваться срочно покинуть салон.
Особое внимание уделяется моделям, где ручки полностью интегрированы в кузов и работают только при наличии электричества. В Китае такие решения особенно популярны у премиальных брендов, включая Tesla, BYD и Mercedes-Benz. За последние годы накопилось немало жалоб на то, что при авариях или сбоях питания открыть двери становится невозможно. В некоторых случаях людям приходилось разбивать стекла, чтобы выбраться из машины, а в ряде инцидентов это приводило к трагическим последствиям.
Регуляторы отмечают, что проблемы возникают не только из-за полного отказа электроники. В холодное время года выдвижные ручки могут заедать, срабатывать с задержкой или даже защемлять пальцы. Внутренние аварийные механизмы, которые формально присутствуют во многих электрокарах, часто расположены неудобно и неочевидны для пользователя. Это усложняет эвакуацию в экстренной ситуации.
Новые правила обязывают производителей пересмотреть подход к конструкции дверей. Теперь механические решения должны быть интуитивно понятными и работать независимо от состояния электросистемы. Это может повлиять на внешний вид будущих моделей, ведь производителям придется искать компромисс между эстетикой, аэродинамикой и требованиями безопасности.
Эксперты отмечают, что классические механические ручки уступают электронным по дизайну, но выигрывают в надежности. Они не требуют питания, просты в использовании и не вызывают вопросов у водителей и пассажиров. В условиях аварии именно такие решения могут спасти жизнь.
Пока что аналогичные ограничения действуют только в Китае, но не исключено, что другие страны последуют этому примеру. Для автопроизводителей это сигнал: безопасность становится приоритетом, а технологические новинки должны проходить строгую проверку на практичность. В ближайшие годы рынок электромобилей ждет волна изменений, и привычные элементы дизайна могут уйти в прошлое.
Покупателям электрокаров стоит обращать внимание на наличие механических аварийных ручек, изучать инструкции по их использованию и учитывать климатические особенности региона. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и повысит уровень личной безопасности.
Похожие материалы
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
29.12.2025, 19:17
Lexus RX 2027: как изменится культовый кроссовер в ближайшем будущем
Японские премиум-бренды Acura, Infiniti и Lexus появились как ответ на американский рынок. Но только Lexus смог удержать лидерство. В 2027 году RX обещает удивить новым обликом. Каким будет следующий шаг японского флагмана? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 17:46
10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов
В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.Читать далее
-
29.12.2025, 16:28
Российский авторынок завершил год на подъеме: автобусы снова в минусе
Российский рынок автомобилей завершил год неожиданно. Почти все сегменты показали рост. Но автобусы вновь оказались в проигрыше. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
29.12.2025, 16:16
В 2026 году в России стартуют продажи нового кроссовера Soueast S06
В 2026 году на российском рынке появится загадочный кроссовер Soueast S06. Подробности о модели пока держатся в секрете. Ожидания растут, а информации почти нет. Следите за новостями, чтобы не пропустить детали.Читать далее
-
29.12.2025, 16:01
Jaecoo планирует выпуск кроссоверов на двух российских заводах с новыми именами
Jaecoo готовит масштабные перемены для России. Производство кроссоверов стартует на двух заводах. Модели получат новые имена. Ожидаются интересные новинки. Подробности держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 15:28
Редкая ГАЗ-21 «Волга» 1959 года с пробегом 159 км продается за 35 млн рублей
В Тольятти появился необычный лот – ГАЗ-21 1959 года с минимальным пробегом. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Цена выросла почти вдвое за два года. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 15:11
В России появятся баллы локализации для электросамокатов и моноколес
Власти готовят новые требования для электросамокатов и моноколес. Система баллов затронет госзакупки и сервисы аренды. Постановление может вступить в силу уже через два года. Как это повлияет на рынок, пока неясно.Читать далее
Похожие материалы
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
29.12.2025, 19:17
Lexus RX 2027: как изменится культовый кроссовер в ближайшем будущем
Японские премиум-бренды Acura, Infiniti и Lexus появились как ответ на американский рынок. Но только Lexus смог удержать лидерство. В 2027 году RX обещает удивить новым обликом. Каким будет следующий шаг японского флагмана? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 17:46
10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов
В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.Читать далее
-
29.12.2025, 16:28
Российский авторынок завершил год на подъеме: автобусы снова в минусе
Российский рынок автомобилей завершил год неожиданно. Почти все сегменты показали рост. Но автобусы вновь оказались в проигрыше. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
29.12.2025, 16:16
В 2026 году в России стартуют продажи нового кроссовера Soueast S06
В 2026 году на российском рынке появится загадочный кроссовер Soueast S06. Подробности о модели пока держатся в секрете. Ожидания растут, а информации почти нет. Следите за новостями, чтобы не пропустить детали.Читать далее
-
29.12.2025, 16:01
Jaecoo планирует выпуск кроссоверов на двух российских заводах с новыми именами
Jaecoo готовит масштабные перемены для России. Производство кроссоверов стартует на двух заводах. Модели получат новые имена. Ожидаются интересные новинки. Подробности держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 15:28
Редкая ГАЗ-21 «Волга» 1959 года с пробегом 159 км продается за 35 млн рублей
В Тольятти появился необычный лот – ГАЗ-21 1959 года с минимальным пробегом. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Цена выросла почти вдвое за два года. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 15:11
В России появятся баллы локализации для электросамокатов и моноколес
Власти готовят новые требования для электросамокатов и моноколес. Система баллов затронет госзакупки и сервисы аренды. Постановление может вступить в силу уже через два года. Как это повлияет на рынок, пока неясно.Читать далее