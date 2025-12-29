Почему новые правила безопасности изменят подход к дизайну и эксплуатации авто

В Китае с 2027 года запретят электронные дверные ручки в электрокарах

В Китае готовятся к важным переменам в автопроме. Новые стандарты безопасности вступят в силу в 2027 году. Производителям придется пересмотреть привычные решения. Узнайте, что изменится для водителей и брендов.

С 2027 года в Китае начнут действовать новые требования к безопасности автомобилей, которые затронут все электромобили и гибриды массой до 3,5 тонны. Теперь производители обязаны оснащать свои модели механическими ручками для аварийного открытия дверей как снаружи, так и изнутри. Причина - опасения, что электронные или выдвижные решения могут подвести в критической ситуации. Как сообщает Pravda.Ru, власти страны пришли к такому решению после анализа реальных происшествий на дорогах.

В последние годы электронные дверные ручки стали символом прогресса и современного дизайна. Они подчеркивают статус автомобиля, улучшают аэродинамику и делают внешний вид более лаконичным. Однако в случае аварии, когда питание отключается или выходит из строя аккумулятор, такие ручки становятся бесполезными. Это создает угрозу для пассажиров, которым может потребоваться срочно покинуть салон.

Особое внимание уделяется моделям, где ручки полностью интегрированы в кузов и работают только при наличии электричества. В Китае такие решения особенно популярны у премиальных брендов, включая Tesla, BYD и Mercedes-Benz. За последние годы накопилось немало жалоб на то, что при авариях или сбоях питания открыть двери становится невозможно. В некоторых случаях людям приходилось разбивать стекла, чтобы выбраться из машины, а в ряде инцидентов это приводило к трагическим последствиям.

Регуляторы отмечают, что проблемы возникают не только из-за полного отказа электроники. В холодное время года выдвижные ручки могут заедать, срабатывать с задержкой или даже защемлять пальцы. Внутренние аварийные механизмы, которые формально присутствуют во многих электрокарах, часто расположены неудобно и неочевидны для пользователя. Это усложняет эвакуацию в экстренной ситуации.

Новые правила обязывают производителей пересмотреть подход к конструкции дверей. Теперь механические решения должны быть интуитивно понятными и работать независимо от состояния электросистемы. Это может повлиять на внешний вид будущих моделей, ведь производителям придется искать компромисс между эстетикой, аэродинамикой и требованиями безопасности.

Эксперты отмечают, что классические механические ручки уступают электронным по дизайну, но выигрывают в надежности. Они не требуют питания, просты в использовании и не вызывают вопросов у водителей и пассажиров. В условиях аварии именно такие решения могут спасти жизнь.

Пока что аналогичные ограничения действуют только в Китае, но не исключено, что другие страны последуют этому примеру. Для автопроизводителей это сигнал: безопасность становится приоритетом, а технологические новинки должны проходить строгую проверку на практичность. В ближайшие годы рынок электромобилей ждет волна изменений, и привычные элементы дизайна могут уйти в прошлое.

Покупателям электрокаров стоит обращать внимание на наличие механических аварийных ручек, изучать инструкции по их использованию и учитывать климатические особенности региона. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и повысит уровень личной безопасности.