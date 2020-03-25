25 марта 2020, 08:16
В Китае стартовала сборка Polestar 2
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Пока европейские и американские автозаводы закрываются, в Китае промышленность постепенно возвращается к привычному ритму. На предприятии в провинции Чэнду приступили к серийному производству электрических лифтбеков Polestar 2, которые составят конкуренцию Tesla Model 3.
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Вторая модель, Polestar 2, позиционируется в более бюджетном сегменте. Лифтбек оснащен двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Суммарная отдача силовой установки превышает 400 л.с. и 600 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» электрокар тратит 4,7 секунды. Емкость аккумуляторных батарей составляет 78 кВт-ч, что позволяет автомобилю проезжать без подзарядки до 500 километров по реалистичному циклу WLTP.
Polestar 2 должен побороться за любовь публики с одним из бестселлеров европейского рынка Tesla Model 3. Именно в Европу отправятся первые серийные экземпляры. Поставки запланированы на начало лета. Первыми на рынок выйдут более «богатые» версии по цене от 59 тысяч евро, затем появятся базовые электрокары стоимостью 39 000 рублей. Позднее продажи Polestar 2 начнутся в Китае и Америке.
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