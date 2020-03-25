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25 марта 2020, 08:16

В Китае стартовала сборка Polestar 2

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Пока европейские и американские автозаводы закрываются, в Китае промышленность постепенно возвращается к привычному ритму. На предприятии в провинции Чэнду приступили к серийному производству электрических лифтбеков Polestar 2, которые составят конкуренцию Tesla Model 3.
В Китае стартовала сборка Polestar 2

 

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Шведская марка Polestar некогда была заводским тюнинг-ателье, занимавшимся доработкой автомобилей Volvo. Сейчас в материнской компании Geely решили переориентировать ее на выпуск гибридов и электрокаров. Первая модель, Polestar 1, дебютировала в декабре 2017 года и представляла собой 600-сильное двухдверное купе с гибридной силовой установкой. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый турбомотор и 2 электродвигателя. На чистой электротяге Polestar 1 способен проехать до 150 км.

Вторая модель, Polestar 2, позиционируется в более бюджетном сегменте. Лифтбек оснащен двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Суммарная отдача силовой установки превышает 400 л.с. и 600 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» электрокар тратит 4,7 секунды. Емкость аккумуляторных батарей составляет 78 кВт-ч, что позволяет автомобилю проезжать без подзарядки до 500 километров по реалистичному циклу WLTP.

Polestar 2 должен побороться за любовь публики с одним из бестселлеров европейского рынка Tesla Model 3. Именно в Европу отправятся первые серийные экземпляры. Поставки запланированы на начало лета. Первыми на рынок выйдут более «богатые» версии по цене от 59 тысяч евро, затем появятся базовые электрокары стоимостью 39 000 рублей. Позднее продажи Polestar 2 начнутся в Китае и Америке.

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Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
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Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
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Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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В Китае стартовала сборка Polestar 2
{{material_125872}}Шведская марка Polestar некогда была заводским тюнинг-ателье, занимавшимся доработкой автомобилей Volvo. Сейчас в материнской компании Geely решили переориентировать ее на выпуск гибридов и электрокаров. Первая модель, Polestar 1, дебютировала в декабре 2017 года и представляла собой 600-сильное двухдверное купе с гибридной силовой установкой. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый турбомотор и 2 электродвигателя. На чистой электротяге Polestar 1 способен проехать до 150 км.Вторая модель, Polestar 2, позиционируется в более бюджетном сегменте. Лифтбек оснащен двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Суммарная отдача силовой установки превышает 400 л.с. и 600 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» электрокар тратит 4,7 секунды. Емкость аккумуляторных батарей составляет 78 кВт-ч, что позволяет автомобилю проезжать без подзарядки до 500 километров по реалистичному циклу WLTP.Polestar 2 должен побороться за любовь публики с одним из бестселлеров европейского рынка Tesla Model 3. Именно в Европу отправятся первые серийные экземпляры. Поставки запланированы на начало лета. Первыми на рынок выйдут более «богатые» версии по цене от 59 тысяч евро, затем появятся базовые электрокары стоимостью 39 000 рублей. Позднее продажи Polestar 2 начнутся в Китае и Америке.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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