Ford Bronco для Китая: электромобиль и EREV с уникальными опциями – что выберут покупатели

В Китае стартовали предзаказы на электрический Ford Bronco с запасом хода до 1220 км

Ford Bronco выходит на китайский рынок в двух версиях – полностью электрической и с увеличенным запасом хода. Новинка получила яркий дизайн, современные технологии и необычные опции. Подробности о комплектациях и ценах пока держатся в секрете. Ожидается высокий интерес к модели.

18 ноября в Китае стартовали предзаказы на новый Ford Bronco, созданный совместно JMC и Ford. Модель доступна в двух версиях: полностью электрической (BEV) и с увеличенным запасом хода (EREV). Стоимость варьируется от 229 800 до 282 800 юаней, что эквивалентно 2,6-3,2 млн рублей. Всего предложено пять комплектаций: две электрические и три EREV.

Внешне Bronco выделяется строгими линиями кузова, светящейся эмблемой BRONCO, скрытыми ручками дверей и запасным колесом на задней двери. В некоторых версиях установлен лидар на крыше, а всего в системе помощи водителю используется 32 датчика. За работу продвинутого автопилота отвечают два чипа Nvidia Orin-X, что позволяет автомобилю самостоятельно двигаться как по трассе, так и в городе.

Для любителей активного отдыха предусмотрены выдвижная палатка на крыше и специальные функции для кемпинга. Габариты автомобиля составляют 5025 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1825 мм в высоту, колесная база – 2950 мм. Дорожный просвет достигает 220 мм, углы въезда и съезда – 30 и 32 градуса соответственно. Масса электрической версии – 2630 кг, EREV – 2510 кг.

Электрический Bronco оснащен двумя моторами: передний выдает 130 кВт (174 л.с.), задний – 202 кВт (271 л.с.). Батарея емкостью 105,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 650 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый турбомотор (110 кВт, 148 л.с.), два электродвигателя (130 и 180 кВт) и аккумулятор BYD Blade на 43,7 кВт·ч. На электротяге такой Bronco проезжает 220 км, а суммарный запас хода с полным баком и зарядом достигает 1220 км.

В салоне установлен D-образный руль, прямоугольная приборная панель, 70-дюймовый AR-HUD и центральный экран на 15,6 дюйма с разрешением 2,5K. За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8255. В центральной консоли встроен холодильник объемом 7,5 литра с диапазоном температур от -6 до 50 градусов. Среди других опций – аудиосистема с 21 динамиком, десять подушек безопасности, панорамная крыша и прямоугольные дефлекторы. У электрической версии есть вместительный передний багажник на 160 литров.