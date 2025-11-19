Ford Bronco для Китая: электромобиль и EREV с уникальными опциями – что выберут покупатели

19 ноября 2025, 04:24
В Китае стартовали предзаказы на электрический Ford Bronco с запасом хода до 1220 км
В Китае стартовали предзаказы на электрический Ford Bronco с запасом хода до 1220 км
Ford Bronco выходит на китайский рынок в двух версиях – полностью электрической и с увеличенным запасом хода. Новинка получила яркий дизайн, современные технологии и необычные опции. Подробности о комплектациях и ценах пока держатся в секрете. Ожидается высокий интерес к модели.
18 ноября в Китае стартовали предзаказы на новый Ford Bronco, созданный совместно JMC и Ford. Модель доступна в двух версиях: полностью электрической (BEV) и с увеличенным запасом хода (EREV). Стоимость варьируется от 229 800 до 282 800 юаней, что эквивалентно 2,6-3,2 млн рублей. Всего предложено пять комплектаций: две электрические и три EREV.
Внешне Bronco выделяется строгими линиями кузова, светящейся эмблемой BRONCO, скрытыми ручками дверей и запасным колесом на задней двери. В некоторых версиях установлен лидар на крыше, а всего в системе помощи водителю используется 32 датчика. За работу продвинутого автопилота отвечают два чипа Nvidia Orin-X, что позволяет автомобилю самостоятельно двигаться как по трассе, так и в городе.
Для любителей активного отдыха предусмотрены выдвижная палатка на крыше и специальные функции для кемпинга. Габариты автомобиля составляют 5025 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1825 мм в высоту, колесная база – 2950 мм. Дорожный просвет достигает 220 мм, углы въезда и съезда – 30 и 32 градуса соответственно. Масса электрической версии – 2630 кг, EREV – 2510 кг.
Электрический Bronco оснащен двумя моторами: передний выдает 130 кВт (174 л.с.), задний – 202 кВт (271 л.с.). Батарея емкостью 105,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 650 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый турбомотор (110 кВт, 148 л.с.), два электродвигателя (130 и 180 кВт) и аккумулятор BYD Blade на 43,7 кВт·ч. На электротяге такой Bronco проезжает 220 км, а суммарный запас хода с полным баком и зарядом достигает 1220 км.
В салоне установлен D-образный руль, прямоугольная приборная панель, 70-дюймовый AR-HUD и центральный экран на 15,6 дюйма с разрешением 2,5K. За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8255. В центральной консоли встроен холодильник объемом 7,5 литра с диапазоном температур от -6 до 50 градусов. Среди других опций – аудиосистема с 21 динамиком, десять подушек безопасности, панорамная крыша и прямоугольные дефлекторы. У электрической версии есть вместительный передний багажник на 160 литров.
Похожие материалы Форд
-
18.11.2025, 07:24
Hyundai готовит премьеру внедорожного концепта CRATER для соперничества с Bronco
Hyundai готовит к показу необычный внедорожный концепт. Модель обещает удивить смелым дизайном. Премьера состоится на AutoMobility LA. Онлайн-трансляция позволит увидеть новинку первым. Подробности держатся в секрете, интрига нарастает.Читать далее
-
15.10.2025, 06:08
Ford Bronco Sport 2026 получил эффектный бронзовый стиль и новые опции
Ford Bronco Sport 2026 готовит сюрприз для поклонников. Внешность кроссовера заметно изменилась. Новая отделка обещает свежие эмоции. Подробности о переменах держатся в секрете. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников марки.Читать далее
-
01.10.2025, 09:41
Ford Bronco выходит на китайский рынок с электроверсиями и подарками для первых клиентов
Ford готовит сюрприз для поклонников внедорожников в Китае. Компания запускает необычную акцию для новых клиентов. Ожидается, что модель появится в продаже до конца года. Подробности о комплектациях и возможностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 06:38
Виртуальный Ford Bronco Raptor Pickup: новый вызов для Jeep Gladiator
В сети появились изображения необычного пикапа. Модель вызвала бурю обсуждений среди автолюбителей. Официальных планов по выпуску нет. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
23.09.2025, 08:06
Классика на новый лад: 1970 Ford Bronco стал родстером с V8
Вдохновляющий проект возвращает культовый автомобиль в современность. Неожиданные детали и свежий взгляд на классику. Узнайте, что скрывает обновленный внедорожник. Оцените новый подход к реставрации.Читать далее
-
18.09.2025, 07:54
Глава Ford удивил Джимми Фэллона на шоу с новым Bronco
Ведущий популярного шоу устроил необычный тест-драйв. Глава автогиганта оказался в центре внимания. Неожиданный вопрос вызвал бурную реакцию в студии.Читать далее
-
08.08.2025, 19:37
Ford Bronco отмечает 60-летие: юбилейная версия с ретро-стилем и внедорожными доработками
Ford представил Bronco 60th Anniversary Edition 2026 года — спецверсию к 60-летию модели. Внедорожник получил ретро-стиль, яркие цвета, эксклюзивные детали и улучшенные внедорожные возможности. Заказ открыт с октября, подробности — в нашем материале.Читать далее
-
17.07.2025, 16:18
Ford Bronco получил электрифицированные версии с батареей BYD в Китае
Ford представил в Китае полностью электрическую и расширенную гибридную версии внедорожника Bronco, оснащённые батареей BYD емкостью 105,4 кВт·ч и системой LiDAR. Электрокроссовер способен проехать до 650 км по циклу CLTC, а гибрид предлагает комбинированный пробег до 1220 км.Читать далее
-
18.12.2024, 07:47
Кроссоверы Cadillac и Ford провалили краш-тест в США
Эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) США провели финальную серию краш-тестов 2024 года. Девять моделей подтвердили свою безопасность и получили оценку Top Safety Pick, еще десять удостоились высшей награды Top Safety Pick+. Две модели не смогли справиться с испытаниями.Читать далее
-
24.02.2023, 09:49
Видео: Land Rover, Mercedes-AMG G-Class и Ford Bronco сошлись в необычной гонке на бездорожье
Гонки по бездорожью, когда автомобилям приходится преодолевать непроходимую грязь, скользкие камни и бурные воды имеют свое очарование и собственную армию энтузиастов. Подобный спорт требует немалых вложений денег, времени и сил. Но существует менее затратная, но не менее захватывающая альтернатива.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
18.11.2025, 07:24
Hyundai готовит премьеру внедорожного концепта CRATER для соперничества с Bronco
Hyundai готовит к показу необычный внедорожный концепт. Модель обещает удивить смелым дизайном. Премьера состоится на AutoMobility LA. Онлайн-трансляция позволит увидеть новинку первым. Подробности держатся в секрете, интрига нарастает.Читать далее
-
15.10.2025, 06:08
Ford Bronco Sport 2026 получил эффектный бронзовый стиль и новые опции
Ford Bronco Sport 2026 готовит сюрприз для поклонников. Внешность кроссовера заметно изменилась. Новая отделка обещает свежие эмоции. Подробности о переменах держатся в секрете. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников марки.Читать далее
-
01.10.2025, 09:41
Ford Bronco выходит на китайский рынок с электроверсиями и подарками для первых клиентов
Ford готовит сюрприз для поклонников внедорожников в Китае. Компания запускает необычную акцию для новых клиентов. Ожидается, что модель появится в продаже до конца года. Подробности о комплектациях и возможностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 06:38
Виртуальный Ford Bronco Raptor Pickup: новый вызов для Jeep Gladiator
В сети появились изображения необычного пикапа. Модель вызвала бурю обсуждений среди автолюбителей. Официальных планов по выпуску нет. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
23.09.2025, 08:06
Классика на новый лад: 1970 Ford Bronco стал родстером с V8
Вдохновляющий проект возвращает культовый автомобиль в современность. Неожиданные детали и свежий взгляд на классику. Узнайте, что скрывает обновленный внедорожник. Оцените новый подход к реставрации.Читать далее
-
18.09.2025, 07:54
Глава Ford удивил Джимми Фэллона на шоу с новым Bronco
Ведущий популярного шоу устроил необычный тест-драйв. Глава автогиганта оказался в центре внимания. Неожиданный вопрос вызвал бурную реакцию в студии.Читать далее
-
08.08.2025, 19:37
Ford Bronco отмечает 60-летие: юбилейная версия с ретро-стилем и внедорожными доработками
Ford представил Bronco 60th Anniversary Edition 2026 года — спецверсию к 60-летию модели. Внедорожник получил ретро-стиль, яркие цвета, эксклюзивные детали и улучшенные внедорожные возможности. Заказ открыт с октября, подробности — в нашем материале.Читать далее
-
17.07.2025, 16:18
Ford Bronco получил электрифицированные версии с батареей BYD в Китае
Ford представил в Китае полностью электрическую и расширенную гибридную версии внедорожника Bronco, оснащённые батареей BYD емкостью 105,4 кВт·ч и системой LiDAR. Электрокроссовер способен проехать до 650 км по циклу CLTC, а гибрид предлагает комбинированный пробег до 1220 км.Читать далее
-
18.12.2024, 07:47
Кроссоверы Cadillac и Ford провалили краш-тест в США
Эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) США провели финальную серию краш-тестов 2024 года. Девять моделей подтвердили свою безопасность и получили оценку Top Safety Pick, еще десять удостоились высшей награды Top Safety Pick+. Две модели не смогли справиться с испытаниями.Читать далее
-
24.02.2023, 09:49
Видео: Land Rover, Mercedes-AMG G-Class и Ford Bronco сошлись в необычной гонке на бездорожье
Гонки по бездорожью, когда автомобилям приходится преодолевать непроходимую грязь, скользкие камни и бурные воды имеют свое очарование и собственную армию энтузиастов. Подобный спорт требует немалых вложений денег, времени и сил. Но существует менее затратная, но не менее захватывающая альтернатива.Читать далее
- 10 200 000 РFord Bronco 2022 в Москве
- 9 000 000 РFord Bronco 2022 в Москве
- 8 290 000 РFord Bronco 2022 в Москве
- 3 000 000 РFord Bronco Sport 2021 в Москве
- 13 650 000 РFord Bronco 2022 в Москве
- 3 390 000 РFord Bronco Sport 2021 в Москве
- 7 650 000 РFord Bronco 2021 в Москве
- 4 740 000 РFord Bronco Sport 2023 в Москве
- 8 240 000 РFord Bronco 2022 в Москве
- 3 550 000 РFord Bronco Sport 2023 в Москве