Leapmotor B05 выходит на рынок: пять версий, яркий дизайн и глобальные амбиции – что ждет покупателей

27 ноября 2025, 20:18
В Китае стартовали продажи электрокара Leapmotor B05 с запасом хода до 605 км
Leapmotor B05 дебютировал в Китае с пятью комплектациями. Модель получила современное оснащение и запас хода до 605 км. В 2026 году электрокар появится на мировом рынке. Внутри – цифровая панель и большой экран. Цена стартует от 1,3 млн рублей.
Китайский автопроизводитель Leapmotor начал продажи на внутреннем рынке электромобиля B05, известным на внешних рынках под именем Lafa5. Модель сразу предлагается в пяти комплектациях, что позволяет выбрать вариант под разные потребности и бюджет.
Стартовая цена базовой версии 515 Plus составляет 97 800 юаней (примерно 1,07 млн рублей), а топовая модификация 605 Max оценивается в 121 800 юаней (около 1,34 млн рублей). Для первых покупателей действует специальное предложение — скидка 5000 юаней на любую версию.
Leapmotor B05 выделяется не только ценой, но и техническими характеристиками. Электрокар построен на платформе LEAP 3.5. Его габариты — 4430 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1520 мм в высоту при колесной базе 2735 мм. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 132 или 160 кВт и аккумулятором емкостью 56,2 или 67,1 кВт·ч, что обеспечивает запас хода по циклу CLTC от 515 до 605 км.
Старшие версии B05 получили продвинутую систему помощи водителю с лидаром на крыше и вычислительной платформой производительностью 200 TOPS, а также 27 датчиков для кругового обзора. Салон оборудован цифровой панелью приборов диагональю 8,8 дюйма и центральным сенсорным экраном 14,6 дюйма с разрешением 2,5K. Мультимедийная система работает на ОС Leapmotor OS 4.0 Plus и процессоре Snapdragon. В списке доступных опций — вентиляция и подогрев сидений, панорамная крыша, настроенная подсветка салона, беспроводная зарядка и различные варианты отделки материалов.
Дизайн B05 ориентирован на молодежную аудиторию: здесь и безрамочные двери со скрытыми ручками, и гладкая передняя часть, и стремительная линия крыши. Для кузова предлагаются яркие цвета, включая желтый, синий и розовый. В 2026 году ожидается появление спортивной версии Lafa 5 Ultra с агрессивным обвесом и черными 19-дюймовыми колесами.
Leapmotor позиционирует B05 как начало новой серии, предназначенной для продаж не только в Китае, но и по всему миру. Старт продаж запланирован на 2026 год. По слухам, модель может выйти на рынок и под другими брендами, например, Opel, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Название Lafa расшифровывается как «Lifestyle, Outlook, Freedom, Art» (Образ жизни, мировоззрение, свобода, искусство), что подчеркивает стремление бренда выделиться среди конкурентов и привлечь внимание молодого поколения покупателей.
Похожие материалы Липмотор
-
27.11.2025, 20:43
Niu KQI Air X: самый легкий электросамокат из карбона весом менее 12 кг
Niu представила электросамокат KQI Air X, который весит менее 12 кг. Это один из самых легких представителей своего класса. Корпус выполнен из карбона, что делает его уникальным. Узнайте, чем еще удивляет новинка и для кого она создана.Читать далее
-
27.11.2025, 20:31
Keystone Reign 13RK 2026: компактный прицеп для путешествий вне асфальта и стереотипов
Keystone Reign 13RK 2026 ломает привычные представления о домах на колесах. Миниатюрный, легкий и готовый к бездорожью, он создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Чем удивит этот прицеп – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 20:26
Гибридный Lotus Eletre появится в Китае в январе 2026 года и выйдет в Европе во второй половине года
Lotus готовит премьеру гибридного Eletre для Китая и Европы. Модель обещает впечатляющий запас хода и новые технологии. Подробности о силовой установке держатся в секрете. Ожидается, что новинка изменит расстановку сил на рынке.Читать далее
-
27.11.2025, 20:11
BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями
BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.Читать далее
-
27.11.2025, 20:02
Компактный прицеп Coachman VIP 460 удивляет роскошью и продуманным комфортом
Coachman VIP 460 – это не просто очередной прицеп. Британский производитель решил удивить даже самых требовательных путешественников. Внутри компактного корпуса скрывается уровень комфорта, который редко встретишь в этом классе. Чем же он так выделяется? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 17:32
Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек
Forest River удивил новым прицепом Wildwood 320ICE. В нем два санузла и много места для семьи. Планировка свежая и необычная. Модель рассчитана на восемь человек. Подробности о новинке 2026 года – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 16:31
Редкий Plymouth Barracuda 1972 года с мотором 440 V8 выставлен на аукцион
В 2025 году на аукционе Mecum в Канзас-Сити появится необычный Plymouth Barracuda 1972 года. Классический маслкар получил редкий двигатель 440 V8. Оригинальный мотор заменили на более мощный агрегат. Сколько может стоить такой экземпляр – интрига для коллекционеров.Читать далее
-
27.11.2025, 15:37
Dongfeng бросает вызов европейцам: GX Pro выходит на рынок премиальных тягачей
Dongfeng Trucks готовит премиальный сюрприз для России и Беларуси. GX Pro обещает удивить оснащением и ценой. Официальные дилеры уже на низком старте. Подробности о новой линейке держатся в секрете.Читать далее
