Leapmotor B05 выходит на рынок: пять версий, яркий дизайн и глобальные амбиции – что ждет покупателей

В Китае стартовали продажи электрокара Leapmotor B05 с запасом хода до 605 км

Leapmotor B05 дебютировал в Китае с пятью комплектациями. Модель получила современное оснащение и запас хода до 605 км. В 2026 году электрокар появится на мировом рынке. Внутри – цифровая панель и большой экран. Цена стартует от 1,3 млн рублей.

Китайский автопроизводитель Leapmotor начал продажи на внутреннем рынке электромобиля B05, известным на внешних рынках под именем Lafa5. Модель сразу предлагается в пяти комплектациях, что позволяет выбрать вариант под разные потребности и бюджет.

Стартовая цена базовой версии 515 Plus составляет 97 800 юаней (примерно 1,07 млн рублей), а топовая модификация 605 Max оценивается в 121 800 юаней (около 1,34 млн рублей). Для первых покупателей действует специальное предложение — скидка 5000 юаней на любую версию.

Leapmotor B05 выделяется не только ценой, но и техническими характеристиками. Электрокар построен на платформе LEAP 3.5. Его габариты — 4430 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1520 мм в высоту при колесной базе 2735 мм. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 132 или 160 кВт и аккумулятором емкостью 56,2 или 67,1 кВт·ч, что обеспечивает запас хода по циклу CLTC от 515 до 605 км.

Старшие версии B05 получили продвинутую систему помощи водителю с лидаром на крыше и вычислительной платформой производительностью 200 TOPS, а также 27 датчиков для кругового обзора. Салон оборудован цифровой панелью приборов диагональю 8,8 дюйма и центральным сенсорным экраном 14,6 дюйма с разрешением 2,5K. Мультимедийная система работает на ОС Leapmotor OS 4.0 Plus и процессоре Snapdragon. В списке доступных опций — вентиляция и подогрев сидений, панорамная крыша, настроенная подсветка салона, беспроводная зарядка и различные варианты отделки материалов.

Дизайн B05 ориентирован на молодежную аудиторию: здесь и безрамочные двери со скрытыми ручками, и гладкая передняя часть, и стремительная линия крыши. Для кузова предлагаются яркие цвета, включая желтый, синий и розовый. В 2026 году ожидается появление спортивной версии Lafa 5 Ultra с агрессивным обвесом и черными 19-дюймовыми колесами.

Leapmotor позиционирует B05 как начало новой серии, предназначенной для продаж не только в Китае, но и по всему миру. Старт продаж запланирован на 2026 год. По слухам, модель может выйти на рынок и под другими брендами, например, Opel, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Название Lafa расшифровывается как «Lifestyle, Outlook, Freedom, Art» (Образ жизни, мировоззрение, свобода, искусство), что подчеркивает стремление бренда выделиться среди конкурентов и привлечь внимание молодого поколения покупателей.