Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 15:31

Этот седан скоро будет в России? Geely выкатила Emgrand нового поколения

Geely представила новый седан Emgrand. Модель получила свежую платформу. Она стала заметно крупнее. Появились новые мощные моторы. Цены в Китае очень привлекательны.

Китайский автогигант Geely дал старт продажам на домашнем рынке седана Emgrand пятого по счету поколения. Это не просто рестайлинг, а полноценная смена генерации, которая затронула абсолютно все: от архитектуры и габаритов до линейки силовых агрегатов. При этом автомобиль сохранил свой статус одного из самых доступных предложений в классе, что делает его появление особенно интересным.

В основу новинки легла современная модульная платформа BMA Evo. Благодаря ей седан серьезно прибавил в размерах. Длина кузова теперь составляет 4815 мм, что на целых 177 мм больше, чем у предшественника, который сегодня продается в России. Ширина выросла на 63 мм до 1885 мм, а высота - на 20 мм до 1480 мм. Колесная база увеличилась на внушительные 105 мм и достигла 2755 мм. По габаритам новый Emgrand вплотную приблизился к автомобилям D-класса.

А вот моторная гамма - это отдельная песня. Для покупателей в Китае подготовили два варианта. Базовым стал проверенный временем атмосферный двигатель обьемом 1,5 литра, который развивает 120 лошадиных сил и работает в паре с вариатором. Для тех, кто любит динамику, предложен совершенно новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с. Ему в пару определили 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Как сообщает «Российская Газета», на китайском рынке седан доступен в четырех комплектациях. Цены на версии с атмосферным мотором лежат в диапазоне от 74,9 до 79,9 тысячи юаней, что по текущему курсу составляет примерно 855-910 тысяч рублей. Однако на старте продаж дилеры предлагают специальные скидки, с учетом которых начальная цена падает до 65,9 тысячи юаней или около 750 тысяч рублей. Модификации с турбодвигателем ожидаемо дороже - за них просят от 87,9 до 91,9 тысячи юаней (примерно 1-1,05 млн рублей).

Для российских автолюбителей эта новость особенно любопытна. У нас сейчас официально представлен Emgrand предыдущего, четвертого поколения. Причем сразу под двумя брендами: как Geely по цене от 2,4 млн рублей без учета акций, и как Belgee S50 белорусской сборки, за который просят от 1,85 млн рублей. Разница в цене с новым поколением в Китае колоссальная. Остается лишь гадать, доберется ли пятая генерация Emgrand до нашего рынка и какой ценник получит, если это все-таки произойдет.

