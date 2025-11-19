Этот седан скоро будет в России? Geely выкатила Emgrand нового поколения

19 ноября 2025, 15:31
В Китае стартовали продажи нового Geely Emgrand за 750 тысяч рублей
Geely представила новый седан Emgrand. Модель получила свежую платформу. Она стала заметно крупнее. Появились новые мощные моторы. Цены в Китае очень привлекательны.
Китайский автогигант Geely дал старт продажам на домашнем рынке седана Emgrand пятого по счету поколения. Это не просто рестайлинг, а полноценная смена генерации, которая затронула абсолютно все: от архитектуры и габаритов до линейки силовых агрегатов. При этом автомобиль сохранил свой статус одного из самых доступных предложений в классе, что делает его появление особенно интересным.
В основу новинки легла современная модульная платформа BMA Evo. Благодаря ей седан серьезно прибавил в размерах. Длина кузова теперь составляет 4815 мм, что на целых 177 мм больше, чем у предшественника, который сегодня продается в России. Ширина выросла на 63 мм до 1885 мм, а высота - на 20 мм до 1480 мм. Колесная база увеличилась на внушительные 105 мм и достигла 2755 мм. По габаритам новый Emgrand вплотную приблизился к автомобилям D-класса.
А вот моторная гамма - это отдельная песня. Для покупателей в Китае подготовили два варианта. Базовым стал проверенный временем атмосферный двигатель обьемом 1,5 литра, который развивает 120 лошадиных сил и работает в паре с вариатором. Для тех, кто любит динамику, предложен совершенно новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с. Ему в пару определили 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.
Как сообщает «Российская Газета», на китайском рынке седан доступен в четырех комплектациях. Цены на версии с атмосферным мотором лежат в диапазоне от 74,9 до 79,9 тысячи юаней, что по текущему курсу составляет примерно 855-910 тысяч рублей. Однако на старте продаж дилеры предлагают специальные скидки, с учетом которых начальная цена падает до 65,9 тысячи юаней или около 750 тысяч рублей. Модификации с турбодвигателем ожидаемо дороже - за них просят от 87,9 до 91,9 тысячи юаней (примерно 1-1,05 млн рублей).
Для российских автолюбителей эта новость особенно любопытна. У нас сейчас официально представлен Emgrand предыдущего, четвертого поколения. Причем сразу под двумя брендами: как Geely по цене от 2,4 млн рублей без учета акций, и как Belgee S50 белорусской сборки, за который просят от 1,85 млн рублей. Разница в цене с новым поколением в Китае колоссальная. Остается лишь гадать, доберется ли пятая генерация Emgrand до нашего рынка и какой ценник получит, если это все-таки произойдет.
Похожие материалы Джили
-
28.10.2025, 12:32
В Китае назвали самые надежные бензиновые автомобили 2025 года
Эксперты составили свежий рейтинг надежности. Владельцев машин опросили по 177 пунктам. Результаты исследования оказались весьма любопытными. Некоторые популярные марки сильно удивили россиян.Читать далее
-
13.10.2025, 12:37
Geely представила новый Emgrand с мощным турбомотором и огромным экраном в салоне
В Китае дебютировал новый седан. Он получил свежий дизайн. Салон удивит многих водителей. Под капотом два мотора. Автомобиль построен на новой платформе. Скоро он может появиться у нас.Читать далее
-
10.10.2025, 08:28
Атмосферный фронт: подборка китайских машин с простыми и надежными двигателями
На рынке доминируют моторы с наддувом. Но остались и другие варианты. Они привлекают своей простотой. Такие машины все еще популярны. Узнайте о доступных моделях. Они могут вас приятно удивить.Читать далее
-
25.09.2025, 10:00
Белорусский седан Belgee S50 выходит на российский рынок с ценой ниже Geely Emgrand
В России скоро появится новый седан. Это модель белорусской сборки. Она является аналогом известного автомобиля. Дилеры уже получили первые машины. Цены обещают быть очень привлекательными. Эксперты делятся своими первыми прогнозами.Читать далее
-
22.09.2025, 08:35
Белорусский седан Belgee S50 уже в России и его цена удивляет
В автосалонах заметили новую модель. Это седан белорусской сборки. Автомобиль готов к старту продаж. Его стоимость уже не секрет. Новинка может изменить расстановку сил. Все подробности уже известны.Читать далее
-
19.09.2025, 11:26
Почти 18 тысяч новых Geely Emgrand отправляют на сервис из-за дефекта
В России стартовала крупная сервисная кампания. Она касается популярной модели Geely. Владельцев приглашают на бесплатную диагностику. Обнаружена потенциальная неисправность в одной из систем. Лучше не откладывать визит к дилеру.Читать далее
-
15.09.2025, 15:29
Geely официально представила совершенно новый седан Emgrand пятого поколения
Geely показала новый седан Emgrand. Автомобиль серьезно изменился внешне. Он стал заметно крупнее предшественника. Салон пока остается загадкой. Технические характеристики тоже впечатляют.Читать далее
-
11.09.2025, 11:23
Geely Emgrand серьезно подешевел и стал прямой угрозой для Lada Vesta
Китайский автопром снова меняет правила игры. Популярный седан стал еще доступнее. Дилеры предлагают очень выгодные условия покупки. Это может серьезно изменить расстановку сил. Отечественным производителям придется нелегко. Что происходит на российском авторынке?Читать далее
-
14.08.2025, 16:30
Geely готовит к дебюту пятое поколение седана Emgrand: новинка переедет на платформу CMA и заметно увеличится в размерах
Geely официально подтвердила выход пятого поколения седана Emgrand в 2025 году. Автомобиль построен на архитектуре CMA, получил новые двигатели и увеличенные габариты. Известны ключевые характеристики и подробности об оснащении новинки, которая поступит в продажу в Китае до конца года.Читать далее
-
21.07.2025, 13:25
Российские дилеры устроили ценовую войну на китайские седаны в середине 2025 года
Рынок бюджетных седанов в России переживает бум скидок. Дилерские центры предлагают популярные китайские модели по ценам, которые значительно ниже официальных. Разбираемся в реальных предложениях на Changan, Omoda, Geely и Jetta в июле 2025 года и выясняем, где искать максимальную выгоду.Читать далее
