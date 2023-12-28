В Китае стартовали продажи суперседана Zeekr 007: 645 сил, экран вместо решетки радиатора, автопарковщик и спутниковая связь
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Ключевая особенность дизайна – огромный 90-дюймовый экран, расположенный на месте решетки радиатора. На него можно выводить любую графику или текст и таким образом общаться с другими водителями или пешеходами.
В списке доступного оснащения значится аудиосистема с 21 динамиком, медиасистема с 15,0-дюймовым экраном, проекционный монитор диагональю 35,5 дюйма с поддержкой дополненной реальности. А еще седан поддерживает спутниковую связь через собственную спутниковую группировку Geely.
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В Петербурге с 1 января запустят дополнительные «Ласточки»
Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о введении с 1 января 2024 года дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» из Петербурга в Выборг.Читать далее
-
29.12.2023, 14:30
В Пулково откроют международный автовокзал
Петербургский аэропорт Пулково осваивает новые форматы. На прошлой неделе стало известно о планах запуска самолетов-электричек. Сейчас компания обсуждает с городскими властями проект строительства международного автовокзала.Читать далее
-
29.12.2023, 11:55
АвтоВАЗ рассказал о планах на 2024 год
На состоявшемся накануне заседании Совета директоров АвтоВАЗа подвели итоги уходящего 2023 года, наметили планы на 2024 год, а также пообещали порадовать россиян 12 новыми моделями в течение ближайших 6 лет.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
29.12.2023, 07:38
Михаэль Шумахер прокатился на мощном Mercedes-AMG: врачи разработали новый план реабилитации
Сегодня, 29 декабря, исполняется ровно 10 лет с того страшного дня на горнолыжном курорте во французских Альпах, который разделил жизнь легендарного пилота Формулы-1 и его семьи на две части.Читать далее
-
29.12.2023, 07:18
Boeing попросил авиакомпании проверить болты
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), компания Boeing сообщила об очередной проблеме у своего бестселлера – самолета Boeing 737 Max. В системе управления рулем направления могли ослабнуть болты.Читать далее
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