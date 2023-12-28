В Китае стартовали продажи суперседана Zeekr 007: 645 сил, экран вместо решетки радиатора, автопарковщик и спутниковая связь

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Новый Zeekr 007 может считаться первым массовым автомобилем с богатым набором современных функций. По габаритам он похож на Kia K5. Его длина составляет 4 865 мм, ширина – 1 900 мм, высота – 1 450 мм, колесная база – 2 928 мм. Автомобиль построен на платформе Geely PMA2+. Над дизайном работала команда под руководством Штефана Зилаффа, бывшего дизайнера Bentley, а ныне вице-президента по глобальному дизайну Geely.

Ключевая особенность дизайна – огромный 90-дюймовый экран, расположенный на месте решетки радиатора. На него можно выводить любую графику или текст и таким образом общаться с другими водителями или пешеходами.

Фото: Zeekr

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В списке доступного оснащения значится аудиосистема с 21 динамиком, медиасистема с 15,0-дюймовым экраном, проекционный монитор диагональю 35,5 дюйма с поддержкой дополненной реальности. А еще седан поддерживает спутниковую связь через собственную спутниковую группировку Geely.

Упомянутые модели: Zeekr 007

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