Haval Xiaolong (Jolion Max) на тестах: чем удивил новый кроссовер

В Китае тестируют обновленный Haval Xiaolong: что изменилось в салоне и технической части

В Китае на дорогах замечен обновленный Haval Xiaolong, который на внешних рынках известен как Jolion Max. Модель получила заметные перемены в салоне и гибридную установку с возможностью подзарядки. Почему эти изменения важны для российского рынка и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

В Китае на дорогах замечен обновленный Haval Xiaolong, который на внешних рынках известен как Jolion Max. Модель получила заметные перемены в салоне и гибридную установку с возможностью подзарядки. Почему эти изменения важны для российского рынка и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей не случайно заинтересовали свежие кадры с испытаний Haval Xiaolong в Китае. Эта модель, известная на зарубежных рынках как Jolion Max, уже успела зарекомендовать себя как один из самых востребованных кроссоверов в Москве. Новая версия обещает не только сохранить узнаваемый внешний вид, но и предложить совершенно иной уровень комфорта и технологий внутри.

Главное новшество - полностью переработанный интерьер. Вместо привычного оформления теперь установлен двухспицевый руль, а центральный монитор и панель приборов разделены, что создает ощущение более просторного и современного салона. Такой подход к дизайну может стать новым стандартом для сегмента, где конкуренция только усиливается. По информации портала «Китайские автомобили», тестируемый экземпляр оснащен гибридной системой с возможностью внешней подзарядки, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным технологиям.

Точные технические характеристики обновленного Haval Xiaolong пока держатся в секрете, однако эксперты уверены: появление гибридной версии с возможностью подзарядки от сети может серьезно изменить расстановку сил на рынке. Важно отметить, что Haval продолжает удерживать лидерство по продажам в Москве - за первую половину 2026 года реализовано 8 486 автомобилей этой марки. Для сравнения, ближайшие конкуренты Geely и Tenet отстают по объему продаж, что подчеркивает устойчивый спрос на китайские кроссоверы.

Интересно, что тенденция к обновлению популярных моделей наблюдается и у других брендов. Например, недавно обновленная Lada Niva Legend стала быстрее, что подробно разбиралось в материале о том, какие изменения повлияли на динамику отечественного внедорожника. Это подтверждает: производители все чаще делают ставку на технологические доработки и улучшение пользовательского опыта.

Для российского рынка появление обновленного Haval Xiaolong может означать усиление позиций китайских брендов в сегменте доступных и технологичных кроссоверов. Важно помнить, что гибридные установки с возможностью подзарядки становятся все более востребованными, особенно в условиях ужесточения экологических требований и роста цен на топливо. Как показывает практика, такие решения позволяют не только снизить расходы на эксплуатацию, но и повысить привлекательность модели для широкой аудитории. Судя по всему, в ближайшие месяцы стоит ожидать появления новых подробностей о технических характеристиках и комплектациях, которые определят успех модели на российском рынке.