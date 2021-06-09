В Китае в огромную воронку на полной скорости провалился автомобиль
Фото: twitter.com / Newsflare
На дороге может случиться все, что угодно, поэтому водителей постоянно предупреждают, чтобы они не отвлекались во время движения, не разговаривали по телефону и не сидели в социальных сетях. Примером может служить ситуация, которая произошла 5 июня в Китае в городе Цзиань провинции Цзянси.
Мужчина ехал на своей машине и по какой-то причине не обратил внимание на огромную яму. В результате автомобиль провалился. Возможно, водитель подумал, что это тень или просто не смотрел на дорогу. Провал в грунте образовался буквально за минуту, поэтому никаких специальных знаков или ограждений не было.
К счастью, провал оказался неглубоким, поэтому удалось избежать жертв. Водителю удалось самостоятельно выбраться из машины, а прохожие помогли ему выбраться из воронки. После этого мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
Как позже писали местные власти Цзичжоу, воронка образовалась из-за проливных дождей, которые шли несколько последних дней. Однако расследование дела продолжается, поэтому в ближайшее время могут появиться новые подробности.
На этой неделе в Иерусалиме образовавшаяся воронка на стоянке возле больницы поглотила несколько припаркованных автомобилей.
Moment a car falls into a sinkhole that opened up on a road in southern China#sinkhole #roadcollapse #china #chinanews pic.twitter.com/J5ScG3VKJS— Newsflare (@Newsflare) June 8, 2021
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