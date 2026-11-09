Тратит всего 6 литров бензина, но выдает 469 лошадей: как китайский премиум-кроссовер бросил вызов законам физики

Разгоняется за 4,8 секунды и не боится русских морозов: в Китае раскрыли секретные фишки нового Exlantix ET 2027 года

На саммите в Китае представили технологии Esteo и Exlantix. Гибридный Esteo Exlantix ET развивает 469 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Компания выделила обогрев батареи для холодного климата. Данные о запасе хода и продажах - в материале.

На саммите в Китае представили технологии Esteo и Exlantix. Гибридный Esteo Exlantix ET развивает 469 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Компания выделила обогрев батареи для холодного климата. Данные о запасе хода и продажах - в материале.

Участникам технологического саммита в Китае представили заявленные характеристики силовой установки Esteo Exlantix ET: она развивает 469 л. с., а кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Встречу для владельцев Esteo и Exlantix провели, чтобы познакомить их с техническими решениями марок. По информации Autonews, участники могли обменяться опытом эксплуатации и оценить динамику автомобилей. Особое внимание уделили Exlantix ET.

Кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода. В подвеске используется двухкамерная пневматическая конструкция, а CDC непрерывно регулирует жесткость амортизаторов. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л работает вместе с двумя электромоторами. Заявленный средний расход составляет 6,7 л на 100 км, запас хода достигает 1180 км. В разборе Xpeng G9 также рассматривалась пневмоподвеска другого китайского кроссовера.

Гибридная версия с заявленными 469 л. с. и разгоном до 100 км/ч за 4,8 секунды отличается от электрической линейки Exlantix ET для других рынков. Для нее указываются батареи емкостью 74,7 и 94 кВт·ч. Мощность электрических версий составляет от 313 до 480 л. с., запас хода по циклу WLTP варьируется от 411 до 560 км. Самая мощная электрическая версия развивает 353 кВт, или около 480 л. с. Она оснащена полным приводом и разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,6 секунды. Carsales отмечает, что опубликованные характеристики относятся к китайским спецификациям.

Для одной из спецификаций ET указаны габариты 4980×1975×1698 мм, колесная база 3000 мм и снаряженная масса около 2450 кг. В сообщении о версии ET 2027 также описаны 800-вольтовая электрическая система и быстрая зарядка мощностью до 290 кВт. Там же упомянуты передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и задняя пятирычажная конструкция с системой IAS+CDC.

Для холодного климата предусмотрели обогрев тяговой батареи и функции для зимней эксплуатации. Компания отдельно выделила эту особенность модели. В материалах о системе зарядки ET 2027 заявлено, что запас хода пополняется из расчета 1 км за 12 секунд даже при температуре до -20°C.

С момента выхода на российский рынок продано более 4500 экземпляров Exlantix ET. В 2026 году модель вошла в тройку лидеров продаж среди гибридных кроссоверов сегмента SUV-E, сообщили в компании.

Ранее в КНР показали Esteo V27 Trophy Trail, оснащенный для путешествий по труднодоступным маршрутам.