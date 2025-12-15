Changan и BAIC получили уникальные разрешения на тесты беспилотников – что это значит для рынка

15 декабря 2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.
Китай сделал важный шаг навстречу массовому внедрению беспилотных автомобилей. Впервые в истории страны государственные органы выдали лицензии на эксплуатацию легковых машин с автономным управлением третьего уровня. Это событие может стать отправной точкой для развития новых стандартов безопасности и технологий на дорогах Поднебесной.
Первые разрешения получили два крупных автопроизводителя, находящихся под контролем государства. Речь идет о компаниях Changan и BAIC. Для тестирования выбраны модели Deepal SL03 и Arcfox S соответственно. Оба автомобиля оснащены современными системами, способными самостоятельно управлять движением в определенных условиях, однако водитель все еще должен быть готов взять управление на себя в любой момент.
Выдача лицензий сопровождается рядом строгих ограничений. Автомобили могут передвигаться только по заранее согласованным маршрутам и в определенное время суток. Кроме того, обязательным условием остается присутствие водителя за рулем, который обязан следить за дорожной обстановкой и быть готовым вмешаться при необходимости. Такие меры говорят о том, что речь идет о пилотном проекте, который в будущем может быть расширен.
Эксперты отмечают, что Китай стремится не только догнать, но и обогнать мировых лидеров в области автономного транспорта. В то время как в США на слуху такие компании, как Tesla и Waymo, китайские производители делают ставку на собственные разработки и государственную поддержку. Это позволяет им быстро внедрять инновации и тестировать их в реальных условиях.
Пока рано говорить о полномасштабном запуске беспилотных автомобилей на дорогах страны. Однако первые лицензии для Changan и BAIC могут стать началом новой эры для всего автомобильного рынка Китая. Если пилотный проект окажется успешным, в ближайшие годы можно ожидать появления большего числа моделей с автономным управлением и постепенного смягчения ограничений для их эксплуатации.
Таким образом, Китай демонстрирует серьезные намерения занять лидирующие позиции в сфере беспилотных технологий. В ближайшее время за развитием ситуации будут внимательно следить не только местные эксперты, но и мировое сообщество. Ведь успех китайских автопроизводителей может задать новый вектор развития для всей отрасли.
