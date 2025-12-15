Changan и BAIC получили уникальные разрешения на тесты беспилотников – что это значит для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 19:53

В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто

В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто

Changan и BAIC получили уникальные разрешения на тесты беспилотников – что это значит для рынка

В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто

В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.

В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.

Китай сделал важный шаг навстречу массовому внедрению беспилотных автомобилей. Впервые в истории страны государственные органы выдали лицензии на эксплуатацию легковых машин с автономным управлением третьего уровня. Это событие может стать отправной точкой для развития новых стандартов безопасности и технологий на дорогах Поднебесной.

Первые разрешения получили два крупных автопроизводителя, находящихся под контролем государства. Речь идет о компаниях Changan и BAIC. Для тестирования выбраны модели Deepal SL03 и Arcfox S соответственно. Оба автомобиля оснащены современными системами, способными самостоятельно управлять движением в определенных условиях, однако водитель все еще должен быть готов взять управление на себя в любой момент.

Выдача лицензий сопровождается рядом строгих ограничений. Автомобили могут передвигаться только по заранее согласованным маршрутам и в определенное время суток. Кроме того, обязательным условием остается присутствие водителя за рулем, который обязан следить за дорожной обстановкой и быть готовым вмешаться при необходимости. Такие меры говорят о том, что речь идет о пилотном проекте, который в будущем может быть расширен.

Эксперты отмечают, что Китай стремится не только догнать, но и обогнать мировых лидеров в области автономного транспорта. В то время как в США на слуху такие компании, как Tesla и Waymo, китайские производители делают ставку на собственные разработки и государственную поддержку. Это позволяет им быстро внедрять инновации и тестировать их в реальных условиях.

Пока рано говорить о полномасштабном запуске беспилотных автомобилей на дорогах страны. Однако первые лицензии для Changan и BAIC могут стать началом новой эры для всего автомобильного рынка Китая. Если пилотный проект окажется успешным, в ближайшие годы можно ожидать появления большего числа моделей с автономным управлением и постепенного смягчения ограничений для их эксплуатации.

Таким образом, Китай демонстрирует серьезные намерения занять лидирующие позиции в сфере беспилотных технологий. В ближайшее время за развитием ситуации будут внимательно следить не только местные эксперты, но и мировое сообщество. Ведь успех китайских автопроизводителей может задать новый вектор развития для всей отрасли.

Упомянутые марки: Changan, BAIC, Arcfox, Great Wall, BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган, БАИК, Аркфокс, Грейт Вол, Бид

Похожие материалы Чинган, БАИК, Аркфокс, Грейт Вол, Бид

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Тверь Астраханская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться