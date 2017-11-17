В Китае выпустили беспилотник для коммерческого использования
Lifan Group стала вторым партнером Baidu по развитию беспилотного каршеринга на базе платформы Apollo. Это позволит существенно расширить аудиторию и заинтересовать потребителей разработками в этой сфере.
Партнерская работа компаний сосредоточится вокруг трех наиболее важных направлений: совершенствование высокоточных навигаторов, проекты в области экологии и совместное стратегическое развитие беспилотного каршеринга. Производитель будет координировать разработку транспортных средств и их вывод на рынок.
На мероприятии была представлена и первая беспилотная модель – Lifan 820EV. Она получает информацию о своем местоположении и ситуации на дороге от радаров, датчиков, камер и т.д. Также автомобиль идентифицирует дорожные знаки и использует глобальную спутниковую навигацию. Таким образом, задача владельца – ввести в навигационную систему место назначения, а машина сама проложит путь и отвезет в нужную точку.
Эксплуатация автомобиля с автопилотом позволяет значительно повысить уровень комфорта и увеличить эффективность использования ресурса рабочего времени автомобиля. Беспилотный автомобиль можно оставить в любом удобном месте. Кроме того машина самостоятельно прибывает в пункт нахождения.
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