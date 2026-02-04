Выдвижные ручки под запретом: как новые стандарты безопасности в Китае могут изменить авторынок

4 февраля 2026, 11:13
В Китае запретят выдвижные дверные ручки и ужесточат испытания авто с 2027 года
С 2027 года в Китае вводятся жесткие стандарты для автопроизводителей: под запрет попадают электронные выдвижные ручки, а испытания машин станут строже. Как это скажется на рынке и почему это важно для российских водителей - в нашем материале.
Китайские власти приняли решение, которое может серьезно повлиять на весь мировой автопром, включая Россию. Уже с 1 января 2027 года в Поднебесной начнут действовать новые стандарты безопасности для автомобилей. Главная новость - под запрет попадают электронные выдвижные дверные ручки, а требования к надежности и испытаниям машин становятся заметно жестче. Для российских автолюбителей это не просто очередная реформа в другой стране: многие популярные у нас китайские модели будут вынуждены измениться, а значит, изменится и ассортимент на нашем рынке.
Как отмечают эксперты, новые правила затронут не только местных производителей, но и всех, кто поставляет автомобили в Китай. Это значит, что даже крупные мировые бренды, которые активно продают свои машины в России, будут вынуждены пересмотреть конструкции и технологии. В итоге, привычные решения, такие как модные выдвижные ручки, могут исчезнуть и с российских дорог.
Что изменится для производителей
Согласно новым стандартам GB 48001-2026, которые вступят в силу в 2027 году, автопроизводители и поставщики комплектующих обязаны будут проходить более длительный и сложный цикл сертификации. Теперь разработка автомобиля не сможет быть быстрой и поверхностной: цикл испытаний увеличится, а требования к качеству станут строже. По данным консалтинговых компаний, за последние годы китайские бренды сократили время вывода новых моделей на рынок с 40 до 20 месяцев, что часто приводило к компромиссам в надежности. Теперь этот подход официально признан неприемлемым.
В частности, все легковые и легкие коммерческие автомобили должны будут проходить не менее 30 тысяч километров испытаний по специальной методике. Причем тесты будут проводиться в разных условиях: с разной загрузкой, на городских улицах, скоростных трассах, обычных и горных дорогах, а также на гравийных покрытиях. Для рамных внедорожников предусмотрены отдельные требования, учитывающие специфику эксплуатации.
Запрет на выдвижные ручки: причины и последствия
Одно из самых обсуждаемых нововведений - полный запрет на электронные выдвижные дверные ручки для легковых и легких коммерческих автомобилей. Теперь все двери, кроме багажника, должны будут оснащаться только механическими ручками, которые можно открыть даже при отключении питания или после аварии. Это требование распространяется и на внутренние ручки в салоне. Более того, новые стандарты четко регламентируют расположение и форму ручек: они должны быть удобны для захвата и находиться в строго определенных зонах.
Причина столь радикального шага - реальные трагедии, связанные с невозможностью открыть двери автомобилей с электронными ручками после аварии. В Китае и других странах уже были случаи, когда люди не могли выбраться из машины или помочь пострадавшим из-за заблокированных дверей. Например, в КНР погибла женщина за рулем электрокара Xiaomi SU7, а в Германии не удалось спасти пассажиров Tesla Model S после серьезного ДТП. Эти инциденты стали поводом для ужесточения стандартов.
Влияние на рынок и стоимость автомобилей
Введение новых требований приведет к дополнительным расходам для автопроизводителей. По оценкам специалистов, доработка одной модели под новые стандарты может обойтись компаниям более чем в 100 миллионов юаней (около 14,4 миллиона долларов). Это неизбежно скажется на конечной цене автомобилей, а также на сроках появления новых моделей на рынке. Однако, как считают эксперты, безопасность и надежность должны быть в приоритете, даже если это требует дополнительных затрат.
Интересно, что Китай стал первой страной, где подобные ограничения закреплены на законодательном уровне. Теперь все, кто хочет продавать автомобили на крупнейшем мировом рынке, вынуждены будут подчиняться этим правилам. Это касается и иностранных брендов, которые активно работают в России. В перспективе, если новые стандарты докажут свою эффективность, их могут перенять и другие страны.
Мнения экспертов и дальнейшие шаги
В профессиональном сообществе нововведение уже называют своевременным и логичным. По мнению представителей отрасли, мода на выдвижные ручки изначально несла в себе риски: такие механизмы часто выходят из строя, а в экстренных ситуациях могут стать смертельной ловушкой. Автомобиль - это не только средство передвижения, но и объект повышенной опасности, поэтому требования к его конструкции должны быть максимально строгими.
Некоторые эксперты считают, что следующим шагом должно стать ограничение на использование сенсорных экранов, которые заменили традиционные кнопки и переключатели. По их мнению, это также вопрос безопасности и удобства эксплуатации в разных климатических условиях.
В любом случае, новые китайские стандарты уже сейчас задают тон для всего мирового автопрома. Российским автолюбителям стоит внимательно следить за этими изменениями: они напрямую повлияют на выбор и эксплуатацию автомобилей, которые поступают на наш рынок из Китая и других стран.
