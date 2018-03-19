19 марта 2018, 16:17
В Китае запустят в серию первый автомобиль, распечатанный на 3D-принтере
Компания X Electrical Vehicle собирается наладить серийный выпуск компактных сити-каров, распечатанных на 3D-принтере. Двухместная модель LSEV (низкоскоростной электромобиль - «low-speed electric vehicle») будет стоить около 60 000 юаней (9 500 долларов).
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В дальнейшем с увеличением объемов производства стоимость сити-кара может снизиться вдвое. Но произойдет это не ранее, чем через 5 лет после начала выпуска. Компания уже получила более 7 000 предзаказов на новую модель. В основном, это различные компании, в том числе почтовые и курьерские службы. В настоящее время X Electrical Vehicle (XEV) рассматривает разные варианты производственных площадок.
Масса электромобиля LSEV составляет 450 килограмм. Он сможет развивать скорость до 70 км/ч и проезжать без подзарядки до 150 километров. Представители X Electrical Vehicle утверждают, что 3D-печать позволяет сократить время на разработку и запуск новой модели. Кроме того, такой метод производства предоставляет больше возможностей для персонализации конкретного автомобиля.
Ожидается, что во второй половине 2018 года власти Китая примут новые правила, касающиеся низкоскоростных электромобилей (LSEV), и начнут выдавать лицензии на производство таких автомобилей. C 2014 года китайское правительство предоставляет субсидии на разработку и внедрение электрокаров и гибридов. Поэтому продажи «зеленых» автомобилей за последние 3 года существенно выросли.
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