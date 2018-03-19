19 марта 2018, 16:17

В Китае запустят в серию первый автомобиль, распечатанный на 3D-принтере

Компания X Electrical Vehicle собирается наладить серийный выпуск компактных сити-каров, распечатанных на 3D-принтере. Двухместная модель LSEV (низкоскоростной электромобиль - «low-speed electric vehicle») будет стоить около 60 000 юаней (9 500 долларов).
^
В Китае запустят в серию первый автомобиль, распечатанный на 3D-принтере
Ранее мы писали
Детали для редких классических автомобилей всегда были в дефиците. Запасы склада подразделения Porsche Classic ...
Читать далее
Новинку планируют представить на автосалоне в Пекине в апреле. Сейчас автомобиль экспонируется в Шанхайском музее 3D-печати. Серийный выпуск начнут в 2019 году. На 3D-принтере распечатают все детали электрокара за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Распечатка бампера занимает 4 часа, крыши – 5 часов, двери – 8 часов, а приборной панели – 10 часов. На первом этапе собираются печатать 500 автомобилей в год. 

В дальнейшем с увеличением объемов производства стоимость сити-кара может снизиться вдвое. Но произойдет это не ранее, чем через 5 лет после начала выпуска. Компания уже получила более 7 000 предзаказов на новую модель. В основном, это различные компании, в том числе почтовые и курьерские службы. В настоящее время  X Electrical Vehicle (XEV) рассматривает разные варианты производственных площадок. 

Масса электромобиля LSEV составляет 450 килограмм. Он сможет развивать скорость до 70 км/ч и проезжать без подзарядки до 150 километров. Представители X Electrical Vehicle утверждают, что 3D-печать позволяет сократить время на разработку и запуск новой модели. Кроме того, такой метод производства предоставляет больше возможностей для персонализации конкретного автомобиля.

Ожидается, что во второй половине 2018 года власти Китая примут новые правила, касающиеся низкоскоростных электромобилей (LSEV), и начнут выдавать лицензии на производство таких автомобилей. C 2014 года китайское правительство предоставляет субсидии на разработку и внедрение электрокаров и гибридов. Поэтому продажи «зеленых» автомобилей за последние 3 года существенно выросли.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не срабатывает сцепление ВАЗ Нива 4х4
| Кому: 4x4fiuve Возможно, что у вас пробуксовывает ведомый диск. Если у вас есть возникает проблема с температурой агрегатов, то тогда помимо ведомого диска еще придется заменить нажимной диск. С ходу так сразу тяжело сказать. Нужно автомобиль смотреть. Попробуйте обратиться в проверенный автосервис ...
AnttiPeltomaa
Почему не заводится машина
| Кому: Дмитрий Ну, в первую очередь обратите внимание на свой аккумулятор. Я так понимаю что машина у вас не новая возможно и аккумулятор старый. Нужно его проверить. Второй вариант от меня, проверяйте зажигание. С ним очень часто возникают проблемы в машинах, которые уже накрутили много километров ...
Николай Родионов
Как поменять ролик грм
Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса. Далее следовать инструкциям с картинками в интернете. Самостоятельная замена ремня ГРМ Lancer 9: инструкции, фото ...
kas100
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 11 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 5 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Китае запустят в серию первый автомобиль, распечатанный на 3D-принтере
{{material_122577}}Новинку планируют представить на автосалоне в Пекине в апреле. Сейчас автомобиль экспонируется в Шанхайском музее 3D-печати. Серийный выпуск начнут в 2019 году. На 3D-принтере распечатают все детали электрокара за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Распечатка бампера занимает 4 часа, крыши – 5 часов, двери – 8 часов, а приборной панели – 10 часов. На первом этапе собираются печатать 500 автомобилей в год. В дальнейшем с увеличением объемов производства стоимость сити-кара может снизиться вдвое. Но произойдет это не ранее, чем через 5 лет после начала выпуска. Компания уже получила более 7 000 предзаказов на новую модель. В основном, это различные компании, в том числе почтовые и курьерские службы. В настоящее время  X Electrical Vehicle (XEV) рассматривает разные варианты производственных площадок. Масса электромобиля LSEV составляет 450 килограмм. Он сможет развивать скорость до 70 км/ч и проезжать без подзарядки до 150 километров. Представители X Electrical Vehicle утверждают, что 3D-печать позволяет сократить время на разработку и запуск новой модели. Кроме того, такой метод производства предоставляет больше возможностей для персонализации конкретного автомобиля.Ожидается, что во второй половине 2018 года власти Китая примут новые правила, касающиеся низкоскоростных электромобилей (LSEV), и начнут выдавать лицензии на производство таких автомобилей. C 2014 года китайское правительство предоставляет субсидии на разработку и внедрение электрокаров и гибридов. Поэтому продажи «зеленых» автомобилей за последние 3 года существенно выросли.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Барнаул Великий Новгород Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG