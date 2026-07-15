Почему автопарк КНР растет такими темпами и что думают эксперты о будущем рынка

В Китае зарегистрировано 476 млн автомобилей: новые рекорды и неожиданные тренды

Китайский автопарк продолжает удивлять масштабами: по официальным данным, число зарегистрированных машин достигло исторического максимума. Какие перемены ждут рынок, что происходит с электромобилями и почему эти цифры важны для российских автолюбителей - объясняем с деталями и экспертными оценками.

Китайский автопарк продолжает удивлять масштабами: по официальным данным, число зарегистрированных машин достигло исторического максимума. Какие перемены ждут рынок, что происходит с электромобилями и почему эти цифры важны для российских автолюбителей - объясняем с деталями и экспертными оценками.

Для российских автомобилистов новости из Китая становятся все более значимыми: страна не только удерживает лидерство по объему автопарка, но и задает новые тренды, которые могут повлиять на глобальный рынок. По информации Министерства общественной безопасности КНР, к середине 2026 года в стране зарегистрировано 476 миллионов автомобилей, из которых 371 миллион - легковые. Это не просто рекорд, а показатель, который отражает масштабные изменения в транспортной системе крупнейшей экономики мира.

Водительское сообщество Китая также впечатляет: 567 миллионов человек имеют права, причем 533 миллиона из них управляют легковыми машинами. За первые шесть месяцев 2026 года на учет поставлено 15,81 миллиона новых транспортных средств, из которых 10,51 миллиона - легковые автомобили, а 5,11 миллиона - мотоциклы. Такой прирост говорит о том, что спрос на личный транспорт в КНР остается стабильно высоким, несмотря на развитие общественного транспорта и ужесточение экологических стандартов.

Особое внимание привлекает рост числа автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Из 5,195 миллиона новых машин почти половина - 49,42% - работают на альтернативных источниках. Всего в автопарке КНР насчитывается 48,97 миллиона NEV, что составляет 13,19% от общего числа транспортных средств. Среди них 68,77% - электромобили. Это подтверждает, что Китай продолжает активно внедрять экологичные технологии и стимулирует переход на электромобили, что может стать примером для других стран, включая Россию.

География автопарка тоже впечатляет: в 105 городах КНР зарегистрировано более миллиона машин, в 47 - свыше двух миллионов, в 27 - более трех миллионов, а в девяти мегаполисах - свыше пяти миллионов автомобилей. В этот список входят такие города, как Чжэнчжоу, Сучжоу, Шанхай, Сиань, Ханчжоу, Ухань, Чэнду, Чунцин и Пекин. Это создает серьезную нагрузку на городскую инфраструктуру и требует новых решений в области организации дорожного движения и парковки.

Интересно, что за первое полугодие 2026 года 13,04 миллиона человек получили водительские права - это на 3,66% больше, чем годом ранее. Такой рост свидетельствует о продолжающемся интересе к личному транспорту, несмотря на ужесточение требований к экзаменам и рост конкуренции на дорогах. Как пишет Российская Газета, эти данные подчеркивают, что Китай не только наращивает автопарк, но и активно обновляет его за счет новых технологий и молодых водителей.

Для сравнения, в некоторых регионах КНР уже вводятся ограничения на автомобили с ДВС, что может ускорить переход на электромобили. Например, в Хайнане к 2030 году планируется полностью отказаться от новых машин с традиционными двигателями - подробнее о таких инициативах можно узнать в материале о радикальных мерах по ограничению ДВС на примере одной из китайских провинций.

В целом, динамика китайского рынка может указывать на то, что в ближайшие годы Россия столкнется с похожими вызовами: рост числа автомобилей, необходимость развития зарядной инфраструктуры и ужесточение экологических требований. Для российских автолюбителей важно следить за этими тенденциями, чтобы понимать, какие технологии и решения могут появиться у нас в обозримом будущем. Кроме того, опыт Китая показывает, что массовый переход на электромобили возможен только при поддержке государства и развитии соответствующей инфраструктуры. Эти процессы уже начинают влиять на глобальный рынок, и их последствия будут ощущаться далеко за пределами КНР.