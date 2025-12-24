MG ZS удивил эксперта: что скрывают бюджетные электромобили из Китая – неожиданные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 09:23

В китайских электрокарах обнаружили детали ведущих европейских брендов

В китайских электрокарах обнаружили детали ведущих европейских брендов

MG ZS удивил эксперта: что скрывают бюджетные электромобили из Китая – неожиданные факты

В китайских электрокарах обнаружили детали ведущих европейских брендов

Механик разобрал китайский электромобиль и нашел внутри детали известных европейских и американских производителей. Это ставит под сомнение стереотипы о низком качестве китайских авто. Оказалось, что даже доступные модели оснащаются компонентами премиум-класса. Подробности – в нашем материале.

Механик разобрал китайский электромобиль и нашел внутри детали известных европейских и американских производителей. Это ставит под сомнение стереотипы о низком качестве китайских авто. Оказалось, что даже доступные модели оснащаются компонентами премиум-класса. Подробности – в нашем материале.

В последние годы китайские электромобили все активнее выходят на европейский рынок, предлагая автомобили по ценам, которые заметно ниже привычных для местных покупателей. Многие автолюбители скептически относятся к таким предложениям, считая, что за низкой стоимостью скрывается экономия на качестве комплектующих. Однако недавняя разборка одного из популярных электрокаров из Китая показала совсем иную картину.

Один из опытных британских механиков решил внимательно изучить устройство MG ZS — модели, которая уже успела завоевать популярность благодаря своей доступности и вместительности. В процессе осмотра специалист обратил внимание на то, что под капотом этого автомобиля установлены детали, которые обычно встречаются в гораздо более дорогих европейских машинах.

В частности, аккумулятор оказался производства немецкой компании Varta, а ремни — от американского бренда Gates. Оба этих производителя хорошо известны на мировом рынке и считаются эталоном надежности. Такие находки стали неожиданностью даже для самого эксперта, ведь большинство покупателей уверены, что китайские электромобили комплектуются исключительно местными деталями.

Фото: MG

MG ZS, несмотря на свою демократичную цену (в Великобритании он стоит менее 20 тысяч фунтов стерлингов или порядка 2,3 млн рублей по курсу), предлагает не только просторный салон, но и выбор между двумя вариантами батарей. Версия Long Range способна проехать до 440 километров на одном заряде по стандарту WLTP. Кроме того, производитель предоставляет расширенную гарантию сроком на семь лет, что также добавляет уверенности потенциальным владельцам.

По словам механика, из пяти-шести ключевых компонентов, которые он проверил, большая часть оказалась европейского происхождения. Это говорит о том, что китайские производители не экономят на качестве и используют те же бренды, что и их западные конкуренты. В результате, доля европейских деталей в MG ZS достигает примерно 40 процентов, что ставит под сомнение привычные представления о «чисто китайских» автомобилях.

Таким образом, выбор в пользу китайского электромобиля может оказаться не только выгодным с точки зрения цены, но и оправданным с точки зрения надежности. Покупатели получают автомобиль, в котором сочетаются доступность и проверенные временем комплектующие. Окончательное решение, конечно, остается за каждым, но теперь у автолюбителей есть повод взглянуть на китайские электрокары под другим углом.

Упомянутые марки: MG
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МДжи

Похожие материалы МДжи

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Магнитогорск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться