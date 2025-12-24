MG ZS удивил эксперта: что скрывают бюджетные электромобили из Китая – неожиданные факты

В китайских электрокарах обнаружили детали ведущих европейских брендов

Механик разобрал китайский электромобиль и нашел внутри детали известных европейских и американских производителей. Это ставит под сомнение стереотипы о низком качестве китайских авто. Оказалось, что даже доступные модели оснащаются компонентами премиум-класса. Подробности – в нашем материале.

В последние годы китайские электромобили все активнее выходят на европейский рынок, предлагая автомобили по ценам, которые заметно ниже привычных для местных покупателей. Многие автолюбители скептически относятся к таким предложениям, считая, что за низкой стоимостью скрывается экономия на качестве комплектующих. Однако недавняя разборка одного из популярных электрокаров из Китая показала совсем иную картину.

Один из опытных британских механиков решил внимательно изучить устройство MG ZS — модели, которая уже успела завоевать популярность благодаря своей доступности и вместительности. В процессе осмотра специалист обратил внимание на то, что под капотом этого автомобиля установлены детали, которые обычно встречаются в гораздо более дорогих европейских машинах.

В частности, аккумулятор оказался производства немецкой компании Varta, а ремни — от американского бренда Gates. Оба этих производителя хорошо известны на мировом рынке и считаются эталоном надежности. Такие находки стали неожиданностью даже для самого эксперта, ведь большинство покупателей уверены, что китайские электромобили комплектуются исключительно местными деталями.

Фото: MG

MG ZS, несмотря на свою демократичную цену (в Великобритании он стоит менее 20 тысяч фунтов стерлингов или порядка 2,3 млн рублей по курсу), предлагает не только просторный салон, но и выбор между двумя вариантами батарей. Версия Long Range способна проехать до 440 километров на одном заряде по стандарту WLTP. Кроме того, производитель предоставляет расширенную гарантию сроком на семь лет, что также добавляет уверенности потенциальным владельцам.

По словам механика, из пяти-шести ключевых компонентов, которые он проверил, большая часть оказалась европейского происхождения. Это говорит о том, что китайские производители не экономят на качестве и используют те же бренды, что и их западные конкуренты. В результате, доля европейских деталей в MG ZS достигает примерно 40 процентов, что ставит под сомнение привычные представления о «чисто китайских» автомобилях.

Таким образом, выбор в пользу китайского электромобиля может оказаться не только выгодным с точки зрения цены, но и оправданным с точки зрения надежности. Покупатели получают автомобиль, в котором сочетаются доступность и проверенные временем комплектующие. Окончательное решение, конечно, остается за каждым, но теперь у автолюбителей есть повод взглянуть на китайские электрокары под другим углом.