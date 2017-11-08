8 ноября 2017, 12:03
В китайском царстве без изменений – лидер вновь Lifan
С 28-процентой прибавкой к результату октября прошлого года закончил минувший месяц бренд Lifan. Усилиями всех отечественных дилеров было реализовано 1 820 автомобилей. Таким образом, Lifan был и остается самым востребованным среди россиян китайским автопроизводителем.
Lifan Myway
Выпускается с 2016 г.
Новый 799 900 Р
Растет спрос и на главную новинку текущей осени – 7-местный вседорожник Myway. В октябре реализовано 87 экземпляров, но это из-за временного отсутствия машин; вообще, спрашивают Myway очень активно, и дилерам пока нечего предложить. Исправиться ситуация должна в самое ближайшее время.
Менеджеры компании-импортера уверены, что популярность Myway будет увеличиваться от месяца к месяцу, поскольку это единственный на российском рынке кроссовер с 7-ю посадочными местами, обширным набором функциональных опций стоимостью до 1 млн рублей.
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