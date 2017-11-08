8 ноября 2017, 12:03

В китайском царстве без изменений – лидер вновь Lifan

С 28-процентой прибавкой к результату октября прошлого года закончил минувший месяц бренд Lifan. Усилиями всех отечественных дилеров было реализовано 1 820 автомобилей. Таким образом, Lifan был и остается самым востребованным среди россиян китайским автопроизводителем.
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В китайском царстве без изменений – лидер вновь Lifan Lifan Myway

Lifan Myway
Выпускается с 2016 г.
Новый 799 900 Р
В модельной гонке лидеров изменений нет – компактные кроссоверы Х60 и  Х50 продолжают снимать самые густые сливки продаж. В октябре 2017-го владельцами этих машин стали 710 и 553 покупателей соответственно. Замкнул тройку лидеров седан Solano II (453 ед.).

Растет спрос и на главную новинку текущей осени – 7-местный вседорожник  Myway. В октябре реализовано 87 экземпляров, но это из-за временного отсутствия машин; вообще, спрашивают Myway очень активно, и дилерам пока нечего предложить. Исправиться ситуация должна в самое ближайшее время.

Менеджеры компании-импортера уверены, что популярность Myway будет увеличиваться от месяца к месяцу, поскольку это единственный на российском рынке кроссовер с 7-ю посадочными местами, обширным набором функциональных опций стоимостью до 1 млн рублей.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
| Кому: Сергей Моржаков Согласен с вами полностью, прекрасный пример того, как нужно сочетать в себе класс, новшества и практичность. Никаких тебе излишеств, и это все стандартной комплектации. Чуть более дороже уже можно добавить немного других полезных вещей в салон. Скажу так: - для меня это приоритетный ...
Артем
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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В китайском царстве без изменений – лидер вновь Lifan
{{model_6321}} В модельной гонке лидеров изменений нет – компактные кроссоверы Х60 и  Х50 продолжают снимать самые густые сливки продаж. В октябре 2017-го владельцами этих машин стали 710 и 553 покупателей соответственно. Замкнул тройку лидеров седан Solano II (453 ед.). Растет спрос и на главную новинку текущей осени – 7-местный вседорожник  Myway. В октябре реализовано 87 экземпляров, но это из-за временного отсутствия машин; вообще, спрашивают Myway очень активно, и дилерам пока нечего предложить. Исправиться ситуация должна в самое ближайшее время.Менеджеры компании-импортера уверены, что популярность Myway будет увеличиваться от месяца к месяцу, поскольку это единственный на российском рынке кроссовер с 7-ю посадочными местами, обширным набором функциональных опций стоимостью до 1 млн рублей.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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