Роскошный Mercedes, фастфуд и 206 км в час: как молодой парковщик решил испытать удачу и остался без работы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

27 ноября 2025, 08:16

В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes

В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes

Роскошный Mercedes, фастфуд и 206 км в час: как молодой парковщик решил испытать удачу и остался без работы

В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes

В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.

В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.

В Кливленде, штат Огайо, произошел инцидент, который вряд ли забудут ни сотрудники местной клиники, ни местные жители. Молодой парковщик, которому едва исполнилось 19 лет, решил воспользоваться служебным положением и отправился за фастфудом не на своей машине, а на чужом роскошном Mercedes стоимостью 115 тысяч долларов. Как сообщает Dailymail, юноша выбрал для ночной поездки автомобиль одного из клиентов, оставленный на парковке возле отеля InterContinental, что на территории клиники.

Владелец Mercedes приехал в клинику на медицинскую процедуру и доверил ключи сотрудникам Towne Park Valet, компании, обслуживающей парковку. Однако вместо того чтобы просто припарковать машину, Ламар Уильямс, проработавший на этом месте всего месяц, решил прокатиться с ветерком. Причина оказалась банальной: у него не хватало денег на собственный автомобиль, а чужой Mercedes показался куда привлекательнее для ночного вояжа.

Путешествие закончилось быстро и громко. Полиция Ньюберг-Хайтс остановила автомобиль на трассе Interstate 77 около 1:30 ночи. Радар зафиксировал скорость 128 миль в час (206 км в час) при разрешенных 60 (97 км в час). Сам водитель уверял, что не разогнался выше 80-90 миль, но факты оказались против него. В патрульной машине юноша не скрывал раскаяния и даже получил возможность доесть купленный бургер, пока полицейские оформляли протокол.

В результате парковщик был задержан и обвинен сразу по нескольким статьям: превышение скорости, опасное вождение, отсутствие страховки и незаконное использование чужого имущества. Как выяснилось, до работы в Towne Park Valet он был бездомным, а на новом месте проработал всего месяц. Представители клиники подчеркнули, что юноша не был их сотрудником, а работал через подрядчика.

Владелец Mercedes, который только что выплатил кредит за свой автомобиль, был приятно удивлен, когда машину вернули целой и невредимой. По информации Dailymail, он даже выразил радость по поводу такого исхода. Однако для Ламара Уильямса эта история закончилась не так позитивно: теперь ему предстоит разбираться с последствиями своей ночной поездки в суде.

Стоит отметить, что подобные случаи не редкость. В последние годы в разных странах уже фиксировались истории, когда парковщики или сотрудники сервисов временно становились «гонщиками» на чужих автомобилях. В Беверли-Хиллз и Великобритании также были зафиксированы похожие инциденты, что заставляет владельцев дорогих машин задуматься о безопасности своих транспортных средств даже на охраняемых парковках.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Пермь Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться