Роскошный Mercedes, фастфуд и 206 км в час: как молодой парковщик решил испытать удачу и остался без работы

27 ноября 2025, 08:16
В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes
В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes
В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.
В Кливленде, штат Огайо, произошел инцидент, который вряд ли забудут ни сотрудники местной клиники, ни местные жители. Молодой парковщик, которому едва исполнилось 19 лет, решил воспользоваться служебным положением и отправился за фастфудом не на своей машине, а на чужом роскошном Mercedes стоимостью 115 тысяч долларов. Как сообщает Dailymail, юноша выбрал для ночной поездки автомобиль одного из клиентов, оставленный на парковке возле отеля InterContinental, что на территории клиники.
Владелец Mercedes приехал в клинику на медицинскую процедуру и доверил ключи сотрудникам Towne Park Valet, компании, обслуживающей парковку. Однако вместо того чтобы просто припарковать машину, Ламар Уильямс, проработавший на этом месте всего месяц, решил прокатиться с ветерком. Причина оказалась банальной: у него не хватало денег на собственный автомобиль, а чужой Mercedes показался куда привлекательнее для ночного вояжа.
Путешествие закончилось быстро и громко. Полиция Ньюберг-Хайтс остановила автомобиль на трассе Interstate 77 около 1:30 ночи. Радар зафиксировал скорость 128 миль в час (206 км в час) при разрешенных 60 (97 км в час). Сам водитель уверял, что не разогнался выше 80-90 миль, но факты оказались против него. В патрульной машине юноша не скрывал раскаяния и даже получил возможность доесть купленный бургер, пока полицейские оформляли протокол.
В результате парковщик был задержан и обвинен сразу по нескольким статьям: превышение скорости, опасное вождение, отсутствие страховки и незаконное использование чужого имущества. Как выяснилось, до работы в Towne Park Valet он был бездомным, а на новом месте проработал всего месяц. Представители клиники подчеркнули, что юноша не был их сотрудником, а работал через подрядчика.
Владелец Mercedes, который только что выплатил кредит за свой автомобиль, был приятно удивлен, когда машину вернули целой и невредимой. По информации Dailymail, он даже выразил радость по поводу такого исхода. Однако для Ламара Уильямса эта история закончилась не так позитивно: теперь ему предстоит разбираться с последствиями своей ночной поездки в суде.
Стоит отметить, что подобные случаи не редкость. В последние годы в разных странах уже фиксировались истории, когда парковщики или сотрудники сервисов временно становились «гонщиками» на чужих автомобилях. В Беверли-Хиллз и Великобритании также были зафиксированы похожие инциденты, что заставляет владельцев дорогих машин задуматься о безопасности своих транспортных средств даже на охраняемых парковках.
