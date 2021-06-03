В КоАП появится новый штраф за превышение скорости
Сейчас формально в КоАП нет штрафа за превышение средней скорости, но водителей все равно наказывают. К ним применяются те же нормы и штрафы, что и в случае с обычными камерами. В постановлениях указывают не конкретный адрес, где расположена камера, а общий подконтрольный двум дорожным камерам участок. Именно отсутствие нормы в КоАП и отсутствие точного адреса правонарушения позволяет автомобилистам успешно оспаривать вынесение штрафа в суде.
Введение новой статьи в КоАП позволило бы штрафовать лихачей на легальных основаниях. Для применения комплекса из двух камер участок дороги должен иметь на всем протяжении единый скоростной лимит и не иметь объездных путей. Первая камера фиксирует время въезда автомобиля на участок, а вторая – время выезда. Данные на камерах синхронизируются по сигналу спутников ГЛОНАСС/GPS.
Уже сейчас в Московской области действует около 170 участков контроля «средней скорости». Камеры устанавливаются с «шагом» в 20 – 30 километров. Однако координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов уверен, что отрезки надо сократить до 2 километров, а перед каждым из них установить предупреждающие водителей знаки с указанием протяженности контроля.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 7 340 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 570 000 РHonda Stepwgn 2018 в Москве
- 4 799 000 РMercedes GLE 2017 в Москве
- 430 000 РFord Focus 2009 в Москве
- 235 000 РHyundai Accent 2006 в Москве
- 2 650 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 690 000 РAudi A8 2013 в Москве
- 269 000 РMitsubishi Galant 2002 в Москве
- 10 300 000 РPorsche Cayenne Turbo 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий