Теперь за одно нарушение водителя не дадут два штрафа и не накажут дважды

В КоАП внесли изменения: двойное наказание за одно нарушение отменено

Президент подписал важные поправки в Кодекс об административных правонарушениях: теперь нельзя получить два наказания за одно и то же нарушение. Это решение касается всех водителей и может изменить подход к рассмотрению дел о ДТП. Почему это важно именно сейчас и что изменится для автомобилистов - разбираемся в деталях.

Президент подписал важные поправки в Кодекс об административных правонарушениях: теперь нельзя получить два наказания за одно и то же нарушение. Это решение касается всех водителей и может изменить подход к рассмотрению дел о ДТП. Почему это важно именно сейчас и что изменится для автомобилистов - разбираемся в деталях.

Для российских водителей вступили в силу изменения, которые напрямую влияют на их права и обязанности на дороге. Теперь административное наказание за одно и то же нарушение не может быть назначено дважды. Это решение, утвержденное на высшем уровне, призвано защитить граждан от повторного привлечения к ответственности за один и тот же проступок. Как пишет Российская Газета, такие поправки в КоАП стали ответом на реальные ситуации, когда водители сталкивались с двойным наказанием.

История, которая стала поводом для изменений, началась еще в 2023 году. Тогда водитель не уступил дорогу пешеходу, что привело к наезду и травмам последнего. Сначала инспектор оформил протокол по статье 12.18 КоАП - за непредоставление преимущества пешеходу. Суд назначил штраф. Однако позже, когда выяснилось, что пешеход получил травмы, оформили еще один протокол - уже за причинение легкого вреда здоровью. Водителю грозило второе наказание за тот же инцидент. Именно этот случай стал предметом судебных разбирательств и вызвал широкий резонанс.

Судебная практика показала, что подобные ситуации не единичны. Водители оказывались в положении, когда за одно и то же действие их привлекали к ответственности дважды: сначала по административной статье, а затем - по уголовной или другой административной. Как отмечают эксперты, это противоречит принципу справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после долгих обсуждений и рассмотрения дела в судах, было принято решение внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее похожие поправки уже были внесены в Уголовный кодекс. Например, если водитель нарушил правила и совершил ДТП с тяжелыми последствиями, его могли сначала оштрафовать за проезд на красный свет, а затем привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью или гибель человека. После ряда судебных процессов, включая рассмотрение в Конституционном суде, административное наказание отменяли, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь аналогичный порядок закреплен и в КоАП.

По новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и позже выясняется, что последствия оказались серьезнее, повторное наказание по тому же факту не назначается. Это касается не только случаев с пешеходами, но и других ситуаций на дороге. Как отмечают специалисты, такие изменения позволят избежать правовых коллизий и снизят нагрузку на суды.

Для справки: принцип «один проступок - одно наказание» давно действует в большинстве развитых стран. В России же до недавнего времени оставались лазейки, позволяющие назначать несколько видов ответственности за одно и то же событие. Теперь эта практика официально прекращена. Важно помнить, что если нарушение влечет за собой уголовную ответственность, административное наказание отменяется автоматически. Это правило уже работает в уголовном процессе и теперь закреплено и в административном.

В итоге, новые поправки в КоАП делают систему наказаний более прозрачной и справедливой. Водители могут быть уверены, что за одно нарушение не придется платить дважды. Это решение не только защищает права граждан, но и способствует формированию более четких и понятных правил для всех участников дорожного движения.