27 декабря 2019, 00:01
В КоАП внесут штраф для «зайцев» на платных трассах
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
На рассмотрение Госдумы направлен законопроект, предусматривающий внесение в Кодекс об административных правонарушениях нового штрафа – за неоплаченный проезд по платным участкам автодорог. Документ уже получил положительную оценку правительства.
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До сих пор реализовать безбарьерную систему оплаты в нашей стране было нельзя без введения штрафов для автомобилей за неоплату проезда. На последнем в 2019 году заседании правительства соответствующие нормативные акты были утверждены и направлены в Госдуму на согласование. Размер штрафов пока официально не сообщается. По оценке экспертов, сумма будет приличная, порядка 5 000 – 10 000 рублей.
Все собранные штрафы будут направлять в Федеральный дорожный фонд, а оттуда – на строительство реконструкцию, ремонт и содержание федеральных автомобильных трасс. Поправки в бюджетный кодекс уже внесли.
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