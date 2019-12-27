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27 декабря 2019, 00:01

В КоАП внесут штраф для «зайцев» на платных трассах

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
На рассмотрение Госдумы направлен законопроект, предусматривающий внесение в Кодекс об административных правонарушениях нового штрафа – за неоплаченный проезд по платным участкам автодорог. Документ уже получил положительную оценку правительства.
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Ответственность для водителей за «безбилетный» проезд вводится, прежде всего, для внедрения на платных магистралях безбарьерной системы взимания платы Free-Flow. Первые такие пункты должны появиться на московской ЦКАД уже в 2020 году. Водители смогут проезжать через них без остановки. Специальное оборудование в «гейте» автоматически списывает деньги с транспондера или фиксирует гос.номера машин без транспондеров, а водители самостоятельно оплачивают проезд на сайте оператора в личном кабинете.

До сих пор реализовать безбарьерную систему оплаты в нашей стране было нельзя без введения штрафов для автомобилей за неоплату проезда. На последнем в 2019 году заседании правительства соответствующие нормативные акты были утверждены и направлены в Госдуму на согласование. Размер штрафов пока официально не сообщается. По оценке экспертов, сумма будет приличная, порядка 5 000 – 10 000 рублей.

Все собранные штрафы будут направлять в Федеральный дорожный фонд, а оттуда – на строительство реконструкцию, ремонт и содержание федеральных автомобильных трасс. Поправки в бюджетный кодекс уже внесли.

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В КоАП внесут штраф для «зайцев» на платных трассах
{{material_128391}}Ответственность для водителей за «безбилетный» проезд вводится, прежде всего, для внедрения на платных магистралях безбарьерной системы взимания платы Free-Flow. Первые такие пункты должны появиться на московской ЦКАД уже в 2020 году. Водители смогут проезжать через них без остановки. Специальное оборудование в «гейте» автоматически списывает деньги с транспондера или фиксирует гос.номера машин без транспондеров, а водители самостоятельно оплачивают проезд на сайте оператора в личном кабинете.До сих пор реализовать безбарьерную систему оплаты в нашей стране было нельзя без введения штрафов для автомобилей за неоплату проезда. На последнем в 2019 году заседании правительства соответствующие нормативные акты были утверждены и направлены в Госдуму на согласование. Размер штрафов пока официально не сообщается. По оценке экспертов, сумма будет приличная, порядка 5 000 – 10 000 рублей.Все собранные штрафы будут направлять в Федеральный дорожный фонд, а оттуда – на строительство реконструкцию, ремонт и содержание федеральных автомобильных трасс. Поправки в бюджетный кодекс уже внесли.
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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