Грузовик с 17 тоннами устроил хаос: почему никто не заметил опасность раньше?

26 ноября 2025, 10:46
В Колумбии грузовик без тормозов протаранил 12 машин на оживленном перекрестке
В Медельине грузовик с отказавшими тормозами врезался в 12 машин. Камеры зафиксировали момент аварии. Причины происшествия пока выясняются. Подробности инцидента удивляют.
В одном из оживленных районов Медельина, Колумбия, произошла авария, которая потрясла местных автомобилистов. По информации Dailymail, на одном из перекрестков города тяжелый самосвал, груженный 17 тоннами строительных материалов, внезапно потерял управление. Причиной стал полный отказ тормозной системы. Водитель не смог остановить тяжелую машину, и она на огромной скорости понеслась вниз по склону.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как грузовик, не снижая хода, влетает в поток автомобилей. На его пути оказались легковые машины и городской автобус. Секунды — и цепочка столкновений превращает дорогу в хаос: искореженные кузова, разбитые стекла, крики очевидцев. Всего пострадали двенадцать транспортных средств, а последствия аварии оказались весьма серьезными.
Местные службы экстренно прибыли на место происшествия. Движение на участке было полностью парализовано, а спасатели разбирали завалы из металла и пластика. По предварительным данным, грузовик перевозил крупную партию стройматериалов, что только усугубило ситуацию. Водитель пытался избежать столкновения, но без тормозов это оказалось невозможным.
Эксперты отмечают, что подобные аварии случаются редко, однако их последствия всегда тяжелы. Власти начали проверку технического состояния грузовика и выясняют, почему столь опасный транспорт оказался на дороге. По словам специалистов, перегруженные машины с неисправными тормозами представляют огромную угрозу для всех участников движения.
Пока официальные причины аварии не названы, но очевидно одно: трагедия могла быть еще масштабнее, если бы не оперативная реакция некоторых водителей, сумевших вовремя свернуть с траектории грузовика. Власти призывают перевозчиков тщательнее следить за состоянием техники, чтобы подобные инциденты не повторялись.
