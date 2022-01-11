В компании Aurus второй раз за четыре года сменился гендиректор
Фото: Коммерсантъ
В декабре 2021 года Адиль Ширинов покинул пост генерального директора. Его обязанности сейчас исполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший должность исполнительного директора. Однако в компании намекнули, что в дальнейшем во главе Aurus встанет новый человек. Его главной задачей будет развитие экспортного направления и, в первую очередь, выход российской марки на ближневосточный рынок.
По официальной версии уход Адиля Ширинова связан с его желанием сосредоточиться на работе в УАЗ и Соллерс Форд. Неофициально говорят о пробуксовке серийного производства «Аурусов». Торжественное открытие сборочной линии на заводе в Елабуге состоялось 31 мая 2021 года, но первые частные клиенты получили свои автомобили только осенью. Да и сейчас производство идет вялыми темпами. Кроме того, постоянно откладывается премьера внедорожника Aurus Komendant, хотя прототип был готов еще в 2019 году.
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