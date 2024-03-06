В конце марта состоится XIII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest

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Форум AutoInvest ежегодно объединяет профессионалов и экспертов, представителей федеральной и региональной власти, специалистов консалтинговых и финансовых организаций из России и зарубежных стран. В этом году они обсудят итоги 2023 года и перспективы автобизнеса в контексте Стратегии развития автопрома до 2035 года. Участники рассмотрят различные варианты практических решений по актуальным направлениям развития автомобильной промышленности и разработки плана на 2024 год.

AutoInvest-2024 проводится в партнерстве с ФГУП «НАМИ». Оргкомитет форума возглавляет замминистра промышленности и торговли РФ А.А. Каримов. Председателем Программного комитета выступает заместитель гендиректора по маркетингу и коммерции ФГУП «НАМИ» Н.Е. Шмидт.

В центре деловой программы AutoInvest-2024 окажутся сразу семь ключевых направлений:

1. меры государственной поддержки автопрома;

2. локализация компонентов и технологий;

3. восстановление экспорта;

4. межтопливная конкуренция в автомобильной промышленности;

5. развитие высокоавтоматизированного и беспилотного транспорта;

6. системы сертификации и технического регулирования;

7. городской общественный транспорт.

Узнать подробнее о программе и спикерах, а также зарегистрироваться на XIII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest можно на официальном сайте мероприятия по ссылке.

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