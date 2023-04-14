В Конго хотят собирать КамАЗы

13.04.2023, 16:34

Милонов похвалил Собянина за «Москвич» и посоветовал переименовать Lada в «Жигули»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за возвращение русских названий, в том числе и в автопроме. Он поддержал возрождение «Москвича» и заявил, что всем отечественным машинам надо вернуть русские имена, а писать их – кириллицей.Читать далее