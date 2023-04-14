В Конго хотят собирать КамАЗы
Господин Нгимби подчеркнул, что российские грузовики КамАЗ хорошо знают в Конго, а местные водители «ценят их качество». Поэтому власти страны изучают возможность локализации производства. Завод по сборке грузовиков КамАЗ предлагают организовать в Киншасе.
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14.04.2023, 11:21
Мошенники «развели» петербургского водителя посреди оживленной трассы
Журналисты и полиция регулярно предупреждают автомобилистов о новых мошеннических схемах, но преступникам все равно удается втереться в доверие и выманить у водителей солидные суммы.Читать далее
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14.04.2023, 07:41
УАЗ «Буханка» получила новую версию (притворилась «Фольксвагеном»)
Ульяновский автозавод разработал новую версию классической «Буханки», адресованную любителям автомобильных путешествий. Внешне новинка отличается двухцветной окраской кузова в духе легендарных микроавтобусов Volkswagen T1.Читать далее
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14.04.2023, 07:21
Арнольд Шварценеггер собственноручно заделал выбоину в асфальте (но зря)
Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях видео, где он засыпает свежим асфальтом выбоину неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе. На следующий день власти города заявили, что это была медвежья услуга.Читать далее
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13.04.2023, 16:34
Милонов похвалил Собянина за «Москвич» и посоветовал переименовать Lada в «Жигули»
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за возвращение русских названий, в том числе и в автопроме. Он поддержал возрождение «Москвича» и заявил, что всем отечественным машинам надо вернуть русские имена, а писать их – кириллицей.Читать далее
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13.04.2023, 15:58
10 причин посетить Олдтаймер-Галерею в Санкт-Петербурге
14 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге открывается крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Огромный павильон «Экспофорума» превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями уникальных объектов.Читать далее
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13.04.2023, 15:15
Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список дорогих автомобилей, подпадающих под понятие роскоши. Их владельцы должны уплатить троекратно увеличенный транспортный налог.Читать далее
-
14.04.2023, 11:21
Мошенники «развели» петербургского водителя посреди оживленной трассы
Журналисты и полиция регулярно предупреждают автомобилистов о новых мошеннических схемах, но преступникам все равно удается втереться в доверие и выманить у водителей солидные суммы.Читать далее
-
14.04.2023, 07:41
УАЗ «Буханка» получила новую версию (притворилась «Фольксвагеном»)
Ульяновский автозавод разработал новую версию классической «Буханки», адресованную любителям автомобильных путешествий. Внешне новинка отличается двухцветной окраской кузова в духе легендарных микроавтобусов Volkswagen T1.Читать далее
-
14.04.2023, 07:21
Арнольд Шварценеггер собственноручно заделал выбоину в асфальте (но зря)
Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях видео, где он засыпает свежим асфальтом выбоину неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе. На следующий день власти города заявили, что это была медвежья услуга.Читать далее
-
13.04.2023, 16:34
Милонов похвалил Собянина за «Москвич» и посоветовал переименовать Lada в «Жигули»
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за возвращение русских названий, в том числе и в автопроме. Он поддержал возрождение «Москвича» и заявил, что всем отечественным машинам надо вернуть русские имена, а писать их – кириллицей.Читать далее
-
13.04.2023, 15:58
10 причин посетить Олдтаймер-Галерею в Санкт-Петербурге
14 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге открывается крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Огромный павильон «Экспофорума» превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями уникальных объектов.Читать далее
-
13.04.2023, 15:15
Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список дорогих автомобилей, подпадающих под понятие роскоши. Их владельцы должны уплатить троекратно увеличенный транспортный налог.Читать далее
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
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