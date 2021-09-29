В Конго начали повально получать наркотики из автомобильных катализаторов
Новое увлечение наркотиками, полученными из измельченных выхлопных фильтров транспортных средств, потрясает власти Киншасы. В городе организованы мероприятия по искоренению этой смеси, а также предотвращения краж автомобильных запчастей.
В августе полиция собрала и выставила напоказ около 100 предполагаемых торговцев и потребителей наркотика «бомба», что на местном языке означает «мощный». «Это социальное явление требует коллективной ответственности всего народа», - сказал Чисекеди министрам на еженедельной встрече. По словам экспертов, человек, принявший этот наркотик, может часами стоять неподвижно или спать в течение нескольких дней.
«Раньше мы пили очень крепкий виски ... мы были беспокойными и причиняли людям боль. Но с бомбой это успокаивает, вы устаете, вы остаетесь где-нибудь стоять или сидеть очень долго. Когда закончите, вы идете домой, никого не беспокоя», — сказал Седрик, 26-летний глава местной банды.
Владельцы автомобилей, полиция и наркологи не так оптимистичны. Коричневый порошок получают в результате измельчения керамического сотового сердечника автомобильных каталитических нейтрализаторов, устройства, которое сокращает выброс токсичных газов в выхлопные трубы автомобилей.
Механик из Киншасы Тресоре Кадого говорит, что каждый день к нему обращаются от пяти до десяти клиентов с одной и той же проблемой. «Мы проверяем под автомобилем, каталитический нейтрализатор уже отсутствует, он отключен», - сказал Кадого. «Эта бомба с наркотиками причиняет вред нашим клиентам, особенно в последнее время».
Наркоманы смешивают измельченные соты с витаминными таблетками и обычно добавляют снотворные, седативные средства или курят их вместе с табаком, но нам ничего не известно о том, как это работает, или о его долгосрочных эффектах, сказал Денди Йела Й'Олемба, региональный директор Всемирной федерации против наркотиков.
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