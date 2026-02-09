Как назначение нового руководителя в крупном шинном холдинге может изменить расстановку сил на рынке

В «Кордианте» сменился генеральный директор: Дмитрий Горбачев занял ключевой пост

В холдинге «Кордиант» произошла неожиданная смена руководства: на должность генерального директора назначен Дмитрий Горбачев, ранее занимавший пост заместителя. Его предшественник Вадим Володин ушел из компании, чтобы заняться личными проектами. Как это повлияет на стратегию развития и какие перемены ждут отрасль - разбираемся в деталях.

В российском шинном холдинге «Кордиант» произошли заметные кадровые изменения: с 8 февраля 2026 года кресло генерального директора занял Дмитрий Горбачев. До этого он работал заместителем главы компании и курировал стратегическое развитие, а теперь сменил на посту Вадима Володина, который руководил «Кордиантом» с 2016 года. Как сообщает пресс-служба предприятия, Володин решил покинуть компанию, чтобы сосредоточиться на собственных проектах вне шинной индустрии.

Дмитрий Горбачев - фигура в отрасли не случайная. За его плечами более 15 лет опыта в сфере повышения эффективности производства и внедрения современных управленческих практик. В частности, он активно занимался развитием Lean Production в металлургических и машиностроительных компаниях, что позволило ему выработать системный подход к оптимизации бизнес-процессов. До прихода в «Кордиант» Горбачев работал в таких крупных структурах, как «Северсталь» и «Силовые машины», где отвечал за ключевые направления операционной деятельности.

В 2022–2023 годах Горбачев занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области, а затем возглавил управление по операционной эффективности и инновациям в холдинге «Севергрупп». В «Кордиант» он пришел в конце 2024 года, где сразу получил должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию и бизнес-системе. По информации АВТОСТАТ, именно его опыт в трансформации крупных производственных компаний стал решающим фактором при выборе нового руководителя.

Эксперты рынка отмечают, что смена топ-менеджмента в одной из крупнейших шинных компаний России может привести к пересмотру стратегических приоритетов. В условиях растущей конкуренции и технологических вызовов, связанных с импортозамещением и развитием новых производственных линий, от нового генерального директора ожидают свежих решений и нестандартных подходов. Впрочем, сам Горбачев пока не делал публичных заявлений о планах на ближайшее будущее, что только подогревает интерес к дальнейшему развитию событий.

Напомним, «Кордиант» - один из ведущих российских производителей шин, работающий как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Компания выпускает продукцию для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, а ее заводы расположены в нескольких регионах страны. За последние годы холдинг активно инвестировал в модернизацию производственных мощностей и расширение ассортимента, что позволило ему укрепить позиции среди лидеров отрасли.

Дмитрий Горбачев известен как специалист, способный выстраивать эффективные бизнес-процессы и внедрять инновационные решения в традиционных отраслях. Его карьера охватывает не только промышленность, но и государственное управление, что дает ему уникальное понимание специфики российского рынка. В профессиональном сообществе его ценят за умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям и находить нестандартные пути решения сложных задач. Назначение Горбачева на пост генерального директора «Кордианта» может стать отправной точкой для нового этапа развития компании, учитывая его опыт и амбиции.