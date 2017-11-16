16 ноября 2017, 18:20

В «Кортеже» появится кабриолет

Специально для парадов и торжеств в рамках проекта «Кортеж» создадут модель с открытым верхом. Работа над дизайном кабриолета уже ведется, сейчас конструкторы выбирают производителя мягкой складной крыши.
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Проект «Кортеж» был создан 5 лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства.

Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.

Первые партии в количестве 200-250 автомобилей будут производиться на площадке НАМИ. Модели будут предназначены для государственных нужд, однако приобрести их смогут и обычные россияне. Известно, что машины проекта «Кортеж» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.

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Отзывы по теме
BMW X7 кто что думает
Собственно какие мысли о машине?
denman
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Что-то она мне напоминает...
denman
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У меня темный цвет дисков становится, если на мойку не ездить.
denman
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В «Кортеже» появится кабриолет
{{material_120103}}Проект «Кортеж» был создан 5 лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства.Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.Первые партии в количестве 200-250 автомобилей будут производиться на площадке НАМИ. Модели будут предназначены для государственных нужд, однако приобрести их смогут и обычные россияне. Известно, что машины проекта «Кортеж» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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