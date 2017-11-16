16 ноября 2017, 18:20
В «Кортеже» появится кабриолет
Специально для парадов и торжеств в рамках проекта «Кортеж» создадут модель с открытым верхом. Работа над дизайном кабриолета уже ведется, сейчас конструкторы выбирают производителя мягкой складной крыши.
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Громкий проект по созданию президентских автомобилей каждую неделю пополняется новыми подробностями. Сегодня ...Читать далее
Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.
Первые партии в количестве 200-250 автомобилей будут производиться на площадке НАМИ. Модели будут предназначены для государственных нужд, однако приобрести их смогут и обычные россияне. Известно, что машины проекта «Кортеж» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.
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11.11.2017, 10:24
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11.11.2017, 08:40
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09.11.2017, 08:57
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Собственно какие мысли о машине?
Что-то она мне напоминает...
У меня темный цвет дисков становится, если на мойку не ездить.
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