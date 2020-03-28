В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo
- 1613
- 0
Фото: Правительство РК
Здесь будут изготавливать сразу несколько моделей Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt, Spark и др. Компактные и доступные по цене 3 млн тенге (523 000 рублей по актуальному курсу) «коммерсанты» Damas и Labo станут самыми дешевыми в Республике и могут составить сильную конкуренцию собираемому в Казахстане фургону Lada Largus, а также европейцам в лице VW Caddy и Peugeot Partner.
На первых порах ежегодный объём производства нового СП составит 26 000 автомобилей, примерно половина из них отправится на экспорт в страны ближнего зарубежья, не исключено, что доберется до России.
На новой производственной линии до конца 2020 года планируется организовать более 1 000 рабочих мест. По словам чиновников Правительства РК, это имеет «особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства». В настоящее время завод работает в 3 смены с полной загрузкой.
Для справки: автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. В 2020 году общий объем продукции местного автопрома планируется довести до уровня 100 000 автомобилей в год. При этом средний уровень локализации отрасли достигает 50%, по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве