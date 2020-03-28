Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 марта 2020, 20:01

В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo

  • 1613
  • 0
Фото: Правительство РК
На Костанайском автомобильном заводе открылась казахстанско-узбекистанская линия по сборке автомобилей Chevrolet. Это совместный проект ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors».
В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo

Фото: Правительство РК

Здесь будут изготавливать сразу несколько моделей Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt, Spark и др. Компактные и доступные по цене 3 млн тенге (523 000 рублей по актуальному курсу)  «коммерсанты» Damas и Labo станут самыми дешевыми в Республике и могут составить сильную конкуренцию собираемому в Казахстане фургону Lada Largus, а также европейцам в лице VW Caddy и Peugeot Partner.

Ранее мы писали
Хотите узнать, насколько российский рынок объемнее казахстанского? В 23 раза. Это если судить по цифрам продаж ...
Читать далее
Казахстанцам машины знакомы – до 2010 года они продавались на местном рынке под брендом Daewoo. Да, модели не самые современные и энерговооруженные, однако до сих пор производятся на родине, в Южной Корее. Сегодня времена экономически тяжелые, поэтому высока  привлекательность Damas и Labo для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

На первых порах ежегодный объём производства нового СП составит 26 000 автомобилей, примерно половина из них отправится на экспорт в страны ближнего зарубежья, не исключено, что доберется до России.

На новой производственной линии до конца 2020 года планируется организовать более 1 000 рабочих мест. По словам чиновников Правительства РК, это имеет «особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства». В настоящее время завод работает в 3 смены с полной загрузкой.

Для справки: автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. В 2020 году общий объем продукции местного автопрома планируется довести до уровня 100 000 автомобилей в год. При этом средний уровень локализации отрасли достигает 50%, по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Geo Storm
Красивая тачка, конечно. Отчиму предлагают такую взять, а он задумался. Там движок нужно перебирать, говорят, а он вроде как и хочет, а вроде и нет) Заходил сюда https:// www.autopriwos.ru/ catalogue-engines/ index.html а там и нет такой модели, только лачети, матиз и нубира какая-то) ) Собственно не ...
Максим Ляпунов
Форум Chevrolet Camaro
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шевроле
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 37 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 77 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo
Здесь будут изготавливать сразу несколько моделей Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt, Spark и др. Компактные и доступные по цене 3 млн тенге (523 000 рублей по актуальному курсу)  «коммерсанты» Damas и Labo станут самыми дешевыми в Республике и могут составить сильную конкуренцию собираемому в Казахстане фургону Lada Largus, а также европейцам в лице VW Caddy и Peugeot Partner.{{material_128866}} Казахстанцам машины знакомы – до 2010 года они продавались на местном рынке под брендом Daewoo. Да, модели не самые современные и энерговооруженные, однако до сих пор производятся на родине, в Южной Корее. Сегодня времена экономически тяжелые, поэтому высока  привлекательность Damas и Labo для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах. На первых порах ежегодный объём производства нового СП составит 26 000 автомобилей, примерно половина из них отправится на экспорт в страны ближнего зарубежья, не исключено, что доберется до России.На новой производственной линии до конца 2020 года планируется организовать более 1 000 рабочих мест. По словам чиновников Правительства РК, это имеет «особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства». В настоящее время завод работает в 3 смены с полной загрузкой.Для справки: автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. В 2020 году общий объем продукции местного автопрома планируется довести до уровня 100 000 автомобилей в год. При этом средний уровень локализации отрасли достигает 50%, по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Воронеж Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться