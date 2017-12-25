В Красном Селе «накрыли» производителя «левых» автоламп
Сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пошли на хитрость. С целью установления правонарушителей и мест производства и хранения контрафактной продукции они сделали компании заказ. Таким образом установили точный адрес офиса и склада готовой продукции, маркированной товарными знаками компании правообладателя.
В ходе выезда на склад на улице Свободы в Красном селе полицейские обнаружили наряду с контрафактными автомобильными лампами немаркированные комплектующие к ним, оборудование для производства. Среди прочего - 3 станка и конвейер, а также полиграфическую продукцию для упаковки в количестве более 1 млн штук. Из незаконного оборота изъято более 500 тыс. автомобильных ламп.
Была обнаружена и изъята документация, подтверждающая факт оборота контрафактной продукции, печати сторонних организаций и 7 ед. компьютерной техники. Образцы изъятого направлены на экспертизу. Возбуждены административные дела за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака и за нарушение авторских прав. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное