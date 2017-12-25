25 декабря 2017, 10:23

В Красном Селе «накрыли» производителя «левых» автоламп

В одно из полицейских отделений поступило обращение от представителя компании по производству автомобильных ламп. Мужчина пожаловался на то, что неизвестные злоумышленники незаконно используют товарные знаки компании.
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В Красном Селе «накрыли» производителя «левых» автоламп

Сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пошли на хитрость. С целью установления правонарушителей и мест производства и хранения контрафактной продукции они сделали компании заказ. Таким образом установили точный адрес офиса и склада готовой продукции, маркированной товарными знаками компании правообладателя.

В ходе выезда на склад на улице Свободы в Красном селе полицейские обнаружили наряду с контрафактными автомобильными лампами немаркированные комплектующие к ним, оборудование для производства. Среди прочего - 3 станка и конвейер, а также полиграфическую продукцию для упаковки в количестве более 1 млн штук. Из незаконного оборота изъято более 500 тыс. автомобильных ламп.

Была обнаружена и изъята документация, подтверждающая факт оборота контрафактной продукции, печати сторонних организаций и 7 ед. компьютерной техники. Образцы изъятого направлены на экспертизу. Возбуждены административные дела за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака и за нарушение авторских прав. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД.

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Отзывы по теме
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Родные оригинальные и китайские ПТФ оборудованы лампами Н27. ПТФ российского производства орудуют лампами Н1. В зависимости от этого выбор цоколя не так уж и велик. Под Н27 не так много разных ламп. Под Н1 выбор огромен. Обслуживание Hyundai в AVIS-Motors.
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В Красном Селе «накрыли» производителя «левых» автоламп
Сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пошли на хитрость. С целью установления правонарушителей и мест производства и хранения контрафактной продукции они сделали компании заказ. Таким образом установили точный адрес офиса и склада готовой продукции, маркированной товарными знаками компании правообладателя.В ходе выезда на склад на улице Свободы в Красном селе полицейские обнаружили наряду с контрафактными автомобильными лампами немаркированные комплектующие к ним, оборудование для производства. Среди прочего - 3 станка и конвейер, а также полиграфическую продукцию для упаковки в количестве более 1 млн штук. Из незаконного оборота изъято более 500 тыс. автомобильных ламп.Была обнаружена и изъята документация, подтверждающая факт оборота контрафактной продукции, печати сторонних организаций и 7 ед. компьютерной техники. Образцы изъятого направлены на экспертизу. Возбуждены административные дела за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака и за нарушение авторских прав. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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