В Красноярске испытывают помесь Toyota и «Шишиги» (видео)

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Новинку можно отнести к популярной среди любителей активного отдыха категории вездеходов-каракатов. В отличие от предыдущих моделей «Борус», пикап получил полноценную кабину от японский легковушки, которая сочетается с самодельной грузовой платформой. Раздаточная коробка машине досталась от легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига», а мотор – от Toyota. Завершают образ огромные колеса низкого давления. Все это обеспечивает внедорожнику высокую проходимость и надежность.

Создатели приступили к испытаниям необычного пикапа. Они утверждают, что по стоимости он сопоставим с обычными каракатами, но отличается от них комфортом легкового автомобиля. Также разработчики обещают высокий крутящий момент, топливную экономичность и комфортную подвеску.

Упомянутые модели: ГАЗ 66

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