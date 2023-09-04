В Красноярске испытывают помесь Toyota и «Шишиги» (видео)
Фото: скриншот youtube.com / @vezdehod-borus
Создатели приступили к испытаниям необычного пикапа. Они утверждают, что по стоимости он сопоставим с обычными каракатами, но отличается от них комфортом легкового автомобиля. Также разработчики обещают высокий крутящий момент, топливную экономичность и комфортную подвеску.
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13.09.2022, 15:49
В Беларуси представили наследника легендарной «Шишиги»
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) разработал на базе военного вездехода прототип полноприводного гражданского грузовика. Новинку позиционируют как идейного наследника советского ГАЗ-66, любовно называемого в народе «Шишигой».Читать далее
-
29.12.2021, 15:17
Водитель «Шишиги» погиб, помогая охотникам: видео последних минут жизни
Трагедия произошла днем 28 декабря на берегу реки Пшада, к югу от Геленджика. Охотники попросили местного сторожа помочь им переправить автомобили на другой берег.Читать далее
-
23.11.2021, 17:34
Блогеры построили трехколёсные «Жигули». И смогли поехать на таком автомобиле (видео)
Ребята с ютуб-канала «Гараж 54» представили свою версию трехколесного автомобиля. Они установили на старенькие «Жигули» вместо пары задних колес одно огромное колесо от грузовика ГАЗ-66.Читать далее
-
10.02.2021, 09:52
Что будет, если скрестить Toyota Mark II, Land Cruiser 80 и «Шишигу»? (видео)
Идея создания идеального вездехода для поездок на охоту и рыбалку появилась у Андрея Якубы порядка 10 лет назад. Первый прототип был построен в 2013 году. Так родился проект «Севертрака».Читать далее
-
23.04.2020, 00:50
В Казахстане продают уникальный УАЗик на базе шишиги
В городе Степногорске, что в Казахстане, выставили на продажу уникальный вездеход. С виду он похож на серьезно подросший УАЗ. На самом деле, это не продукт гаражного тюнинга, а «БАРС-01» - вполне официальный гибрид УАЗ-469 и ГАЗ-66 местной сборки.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
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