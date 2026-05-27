Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 15:46

Редкие советские мотоциклы Иж Юпитер продают в Красноярске за полмиллиона рублей

Редкая возможность для коллекционеров и любителей советской техники: в Красноярске выставлены на продажу два мотоцикла Иж Юпитер 5 с оригинальными документами и не гнилой люлькой. Цена включает оба экземпляра, а причина продажи - переезд владельца. Какие нюансы стоит учесть и почему такие предложения появляются все реже - разбираемся подробно.

В Красноярске на рынке подержанной техники появилось необычное предложение: сразу два мотоцикла Иж Юпитер 5, оба с полным комплектом документов и в достойном для своего возраста состоянии. Для многих автолюбителей и коллекционеров советская мототехника остается не только символом эпохи, но и выгодной инвестицией - спрос на такие экземпляры стабильно растет, а найти живой мотоцикл с прозрачной историей становится все сложнее.

Первый мотоцикл - классический Иж Юпитер 5 1991 года выпуска, с пробегом 13 000 км и двухтактным двигателем объемом 350 куб. см. Владелец подчеркивает, что документы полностью в порядке, а люлька не имеет следов гнили - это редкость для техники такого возраста. Второй мотоцикл - переходная модель того же семейства, также входит в стоимость. Оба аппарата продаются по причине переезда в город, где нет возможности хранить и обслуживать столь габаритную технику.

Судя по отчету по номеру кузова, характеристики полностью совпадают с ПТС, а в истории пробега зафиксирована всего одна запись. Это может указывать на честность пробега и отсутствие серьезных аварий или ремонтов. В комплекте идет механическая коробка передач и карбюраторная система подачи топлива - для многих это плюс, ведь обслуживание таких агрегатов проще и дешевле, чем у современных аналогов.

Интересно, что подобные предложения появляются на рынке все реже. Как отмечают эксперты, советские мотоциклы с оригинальными документами и в хорошем состоянии часто уходят в частные коллекции или реставрационные мастерские. Для сравнения, на рынке автомобилей ситуация схожа: редкие экземпляры, как, например, лимитированные кроссоверы, быстро находят новых владельцев, о чем недавно рассказывал материал о продаже уникального Lada X-Cross 5 - подробнее об этом можно узнать в разборе особенностей редких моделей.

Цена за оба мотоцикла составляет 505 000 рублей, что выглядит конкурентно на фоне аналогичных предложений. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а часть истории с возможностью дальнейшей реставрации или участия в тематических мероприятиях, это может стать удачным вложением. Важно помнить: при покупке техники с пробегом всегда стоит внимательно проверять документы, историю эксплуатации и техническое состояние. В случае с Иж Юпитер 5, наличие прозрачной истории и оригинальных бумаг - серьезный плюс, который редко встречается на рынке.

Упомянутые марки: ИЖ
