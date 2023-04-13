В Кронштадте построят новую набережную

13.04.2023, 11:03

Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры

Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее