Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 августа 2019, 13:59

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники «Фортуна»

  • 780
  • 0
В середине сентября на форту Константин в седьмой раз откроется международный фестиваль ретротехники «Фортуна». Со всей России и из-за рубежа на мероприятие съедутся самые яркие представители автопрома ХХ века: от гангстерских машин 30-х годов до советской классики.
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна

Фестиваль "Фортуна"

В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники Фортуна
Ранее мы писали
Какие-то полчаса езды из центра Таллинна в сторону Хаапсалу – и вы попадаете в LaitseRallyPark. Комплекс, ...
Читать далее
14 и 15 сентября на форту Константин в Кронштадте пройдет 7-й международный фестиваль ретротехники «Фортуна». Посетителей ждет экспозиция из более 400 автомобилей и мотоциклов 1930 – 90-хх годов в антураже боевых укреплений 19 века. На фестивале каждый сможет лично убедиться, что автомобили могут быть элегантными, что рев моторов и стук клапанов - не изъян, а музыка, что у каждой марки свой собственный характер, и автомобили прошлого, как актрисы золотого века кино - так непохожи друг на друга и так прекрасны!

В стенах форта бок о бок разместятся огромные американские кадиллаки и линкольны 60-70-х, гангстерские экипажи 30-х, лихие «Мерседесы» и БМВ 90-х, изящная итальянская и родная советская классика. Хедлайнером фестиваля станет легендарная машина времени Delorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее».

В программе фестиваля показательные заезды ретро-авто и грандиозный ретро-парад от форта Константин до Якорной площади Кронштадта; музейные экспозиции в помещениях форта Константин и военно-историческая реконструкция; исторический показ мод и живая музыка, а также зрелищное краш-шоу. Кроме того, к услугам посетителей кафе и фудкорты, ярмарка и розыгрыши призов, настольные игры и разнообразные активности для детей: батуты, веревочный парк и скалодром.

Фестиваль состоится в выходные, 14 и 15 сентября 2019 года.
Часы работы: с 12:00 до 18:00.
Въезд участников: с 10:00 до 12:00
Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.
Как и всегда, для гостей «Фортуны» будут организованы бесплатные автобусы из Кронштадта 14 – 15 сентября с 11:00 до 19:00 от остановки «19 квартал» (Кронштадтское шоссе, д. 38).
Сайт: avtofortuna.su


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Посоветуйте, где оплачивать штрафы
в сбербанке онлайн
niki93
Состоялся дебют «умного» Smart Panda Bus от DeepBlue Technology
Цитата:| Кому: SergeyVladimirov фотку надо было прицепить )
niki93
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники «Фортуна»
{{material_126600}}14 и 15 сентября на форту Константин в Кронштадте пройдет 7-й международный фестиваль ретротехники «Фортуна». Посетителей ждет экспозиция из более 400 автомобилей и мотоциклов 1930 – 90-хх годов в антураже боевых укреплений 19 века. На фестивале каждый сможет лично убедиться, что автомобили могут быть элегантными, что рев моторов и стук клапанов - не изъян, а музыка, что у каждой марки свой собственный характер, и автомобили прошлого, как актрисы золотого века кино - так непохожи друг на друга и так прекрасны!В стенах форта бок о бок разместятся огромные американские кадиллаки и линкольны 60-70-х, гангстерские экипажи 30-х, лихие «Мерседесы» и БМВ 90-х, изящная итальянская и родная советская классика. Хедлайнером фестиваля станет легендарная машина времени Delorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее».В программе фестиваля показательные заезды ретро-авто и грандиозный ретро-парад от форта Константин до Якорной площади Кронштадта; музейные экспозиции в помещениях форта Константин и военно-историческая реконструкция; исторический показ мод и живая музыка, а также зрелищное краш-шоу. Кроме того, к услугам посетителей кафе и фудкорты, ярмарка и розыгрыши призов, настольные игры и разнообразные активности для детей: батуты, веревочный парк и скалодром.Фестиваль состоится в выходные, 14 и 15 сентября 2019 года.Часы работы: с 12:00 до 18:00.Въезд участников: с 10:00 до 12:00Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.Как и всегда, для гостей «Фортуны» будут организованы бесплатные автобусы из Кронштадта 14 – 15 сентября с 11:00 до 19:00 от остановки «19 квартал» (Кронштадтское шоссе, д. 38).Сайт: avtofortuna.su
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Липецк Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.