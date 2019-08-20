20 августа 2019, 13:59
В Кронштадте пройдет фестиваль ретротехники «Фортуна»
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В середине сентября на форту Константин в седьмой раз откроется международный фестиваль ретротехники «Фортуна». Со всей России и из-за рубежа на мероприятие съедутся самые яркие представители автопрома ХХ века: от гангстерских машин 30-х годов до советской классики.
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
Фестиваль "Фортуна"
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В стенах форта бок о бок разместятся огромные американские кадиллаки и линкольны 60-70-х, гангстерские экипажи 30-х, лихие «Мерседесы» и БМВ 90-х, изящная итальянская и родная советская классика. Хедлайнером фестиваля станет легендарная машина времени Delorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее».
В программе фестиваля показательные заезды ретро-авто и грандиозный ретро-парад от форта Константин до Якорной площади Кронштадта; музейные экспозиции в помещениях форта Константин и военно-историческая реконструкция; исторический показ мод и живая музыка, а также зрелищное краш-шоу. Кроме того, к услугам посетителей кафе и фудкорты, ярмарка и розыгрыши призов, настольные игры и разнообразные активности для детей: батуты, веревочный парк и скалодром.
Фестиваль состоится в выходные, 14 и 15 сентября 2019 года.
Часы работы: с 12:00 до 18:00.
Въезд участников: с 10:00 до 12:00
Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.
Как и всегда, для гостей «Фортуны» будут организованы бесплатные автобусы из Кронштадта 14 – 15 сентября с 11:00 до 19:00 от остановки «19 квартал» (Кронштадтское шоссе, д. 38).
Сайт: avtofortuna.su
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: SergeyVladimirov фотку надо было прицепить )
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
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