В Кронштадте стартовал международный «ЭнергоТехноФест 2025»
Фестиваль проходит на территории «Энерготехнохаба» – ключевой площадки для реализации задач по технологическому развитию, поставленный Президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь уже получили поддержку более полутора тысяч предпринимателей, чьи проекты превращаются в эффективный бизнес, создавая сотни высокотехнологичных рабочих мест. Как отметил Александр Беглов, «ЭнергоТехноФест» стал ярким примером того, как научные идеи становятся основой для реального коммерческого успеха.
На выставке представлены самые разные инновации: от роботов для промышленности до систем точного измерения добычи нефти и газа в скважинах, а также технологии испытания свай на стройплощадках, рассказал в своем телеграм-канале Кирилл Поляков. Участники могут не только познакомиться с новинками, но и принять участие в тематических сессиях, лекциях и дискуссиях. Одним из центральных событий станет финал Инкубатора Энерготехнохаба, где десять лучших стартапов поборются за главный приз – миллион рублей на развитие своего проекта.
Власти Санкт-Петербурга рассчитывают организовать в Кронштадте масштабную технологическую долину, четвертую по счету в Северной столице. Планируется построить межвузовский инженерный кампус, в котором будут обучаться две тысячи молодых специалистов. Уже сейчас город превращается в уникальное пространство, объединяющее науку, образование и производство.
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05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
-
04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. Это на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого летнего месяца 7 мест в десятке бестселлеров занимают кроссоверы.Читать далее
-
04.07.2025, 08:49
«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
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