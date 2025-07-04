В Кронштадте стартовал международный «ЭнергоТехноФест 2025»

Ранее мы писали SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых ... Читать далее

Фото: t.me / Кирилл Поляков

Церемонию открытия посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Нынешнее мероприятие собрало рекордные 4 тысячи участников – экспертов, ученых и представителей бизнеса, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Форум вышел на новый, международный уровень. Среди гостей – делегации из стран Ближнего Востока и СНГ.Фестиваль проходит на территории «Энерготехнохаба» – ключевой площадки для реализации задач по технологическому развитию, поставленный Президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь уже получили поддержку более полутора тысяч предпринимателей, чьи проекты превращаются в эффективный бизнес, создавая сотни высокотехнологичных рабочих мест. Как отметил Александр Беглов, «ЭнергоТехноФест» стал ярким примером того, как научные идеи становятся основой для реального коммерческого успеха.

На выставке представлены самые разные инновации: от роботов для промышленности до систем точного измерения добычи нефти и газа в скважинах, а также технологии испытания свай на стройплощадках, рассказал в своем телеграм-канале Кирилл Поляков. Участники могут не только познакомиться с новинками, но и принять участие в тематических сессиях, лекциях и дискуссиях. Одним из центральных событий станет финал Инкубатора Энерготехнохаба, где десять лучших стартапов поборются за главный приз – миллион рублей на развитие своего проекта.

Фото: t.me / Кирилл Поляков

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают организовать в Кронштадте масштабную технологическую долину, четвертую по счету в Северной столице. Планируется построить межвузовский инженерный кампус, в котором будут обучаться две тысячи молодых специалистов. Уже сейчас город превращается в уникальное пространство, объединяющее науку, образование и производство.

Фото: t.me / Кирилл Поляков

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