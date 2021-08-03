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3 августа 2021, 16:21

В Крыму много таких автомобилей, которые жителям Саратова и не снились. Вы согласны?

В Сети один из жителей Саратова выразил удивление благосостоянием уроженцев Республики Крым. Мужчина с берегов Волги поразился обилию иномарок на дорогах полуострова.
Фото: Крымогид.рф
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
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Фото: ford-service82.ru

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны
В Крыму много таких автомобилей которые жителям Саратова и не снились Вы согласны

«Уважаемые крымчане! – публикует его обращение один из крымских пабликов. - Отдыхаю у вас уже месяц. Побывал в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи. Судя по автомобилям, вы неплохо зарабатываете и богато живете. У нас в Саратове люди в основном на «Жигулях» ездят». Админам группы «затравочка» понравилась, и они решили обратиться к своим подписчикам с вопросом: «Что думаете по этому поводу»? Ответы не заставили себя долго ждать.

«Спасибо матушке России! А то бы на «Тавриях» до сих пор ездили»

kristina.nedvigina: «Так, потому все на «Жигулях», что по месяцу в Крыму отдыхают».
cher_nova1979: «Тот мужик еще в нашем Сочи не был».
bhavushka_vegfood: «Это еще от Украины остатки»...
jizni_dni: «Так, они в кредит понабрали в период бума 2012-2013 годов, а потом просто перестали кредиты платить, т.к. банки исчезли оттуда. Многие «тачки» почти на халяву получили».
ukrainets716: «Зато мы, крымчане, самые большие нытики. Всё всегда нам плохо».
belkos777: «Вы на номера машин смотрели»?

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esenin2777: «Вот только сервиса нет в Крыму, особенно в отдельных локациях».
olegsevik: «Тут некоторые говорят, мол, сервис в Крыму плохой. Так ведь если он будет на уровне заграничных курортов, то у туристов по приезду домой сразу начинается депрессия. А так всё подготовлено, чтобы не травмировать после отдыха туриста».
antotyana: «Если сравнивать с Краснодарским краем, то автомобили гораздо скромнее. Про Саратов не могу ничего сказать».
vilija969: «Типа все должны жить как в Саратове? Что за бред».
antoxakazak1987: «Ну, во-первых, в Саратове уже «Жигулей» мало осталось, был я там неделю назад... Да и не каждый может себе позволить месяц по Крыму раскатывать. А, во-вторых, в Крыму большинство хороших машин только в курортный сезон ездит - это отдыхающие».
ameshochkov: «Не отдыхайте в Крыму и будете не на «Жигулях», а на более-менее «иномарочке» кататься».
vikababich75: «Спасибо матушке России! А то бы до сих пор на «Тавриях» ездили».

Крымский мост ставит рекорды

За 7 месяцев текущего года в Крыму отдохнули свыше 5 067 000 туристов, что на 27% превышает показатели «допандемийного» 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов: «Только за два летних месяц (в июне и июле) в республике отдохнули свыше 3 млн туристов - это в 2 раза больше, чем за тот же период 2020-го, и на 13% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года».

Фото: Крымский мост

Большую нагрузку на себя принял Крымский мост. Из общего турпотока более половины (60% туристов) прибыли на автомобилях и автобусах, 32% выбрали самолет и 8% предпочли поезд. По автомобильной части Крымского моста за минувшие два месяца лета проехало рекордное количество автомобилей, в результате чего удалось установить новый рекорд - за 3 года непрерывной работы по переправе с «большой земли» на полуостров добрались 15 млн путешественников.

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Из-за недавних паводков на Южном берегу Крыма, который традиционно пользуется большей популярностью, туристам пришлось, что называется, «с колес» искать чистые пляжи в других частях полуострова. Выбор многих пал на западное побережье – Саки, Евпатория и т.п. Однако тренд последних дней – полное восстановление турпотока в Ялту. Как проинформировала Наталья Стамбульникова, руководитель Ассоциации малых отелей Крыма, свободных мест в объектах размещения на начало августа уже практически нет. По ее словам, загрузка по Большой Ялте приближается к 100% - сюда поехала другая целевая аудитория, ценящая познавательный и пляжный отдых, а не разного рода «тусовки».

На смену ливням пришла жара. Но аварий меньше не стало

На дорогах Крыма по-прежнему много дорожно-транспортных происшествий. Снижение аварийности на крымских дорогах в республиканском МЧС связывают с полноценным запуском движения по федеральной трассе «Таврида», повышением общего уровня культуры на дорогах, а также с погодными условиями, в результате которых заметно снизилось количество отдыхающих в начале лета.

При этом спасатели отмечают уменьшение количества ДТП, куда вынуждены были привлекаться их сотрудники. По словам Константина Орлова, зам. начальника ГКУ РК «Крым-Спас», с начала 2021 года на ликвидацию дорожных аварий крымские спасатели выезжали 580 раз, на их счету – 150 спасенных, в том числе 32 несовершеннолетних. Увы, зафиксированы и смертельные случаи – таковых 50 человек.

Фото: МВД по Республике Крым

Многие аварийные ситуации текущим летом возникали по причине участившихся осадков – это и мокрая проезжая часть, и ограниченность обзора у водителей и пешеходов, и подтопления, и селевые сходы. В последние дни на смену ливням пришла жаркая сухая погода, а с ней изменился характер дорожно-транспортных происшествий. Дело в том, что от высокой температуры ухудшается состояние дорожного покрытия – снижаются его сцепные качества, увеличивается вероятность появления на дороге колейности.

При этом многие водители даже не задумываются о том, что жаркая погода оказывает на них негативное влияние: появляются расслабленность и сонливость, снижается концентрация внимания, обостряются различные хронические заболевания, сильные головные боли, ухудшается общее самочувствие. И водители, не принимая всерьез все эти факторы, усиленно «давят на гашетку», ездят с ветерком.

Чтобы избежать ДТП, сотрудники ГИБДД рекомендуют в жаркую погоду возить с собой несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку лекарственные средства. Кроме того, следует правильно выбирать и время для длительных поездок - лучше всего их совершать либо рано утром, до солнцепека, или уже вечером, когда жара спадет.

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